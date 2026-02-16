Matthew Tkachuk och Leon Draisaitl gick hårt åt varandra under gruppspelsmatchen mellan USA och Tyskland i OS-hockeyn i går. Vid ett tillfälle plockade en mikrofon upp Tkachuks hån mot Edmonton Oilers-stjärnan.

– Alltid brudtärnan, aldrig bruden, eller hur Leon? ska Tkachuk ha skrikit åt Draisaitl under 5–1-segern.

Leon Draisaitl och Matthew Tkachuk hamnade i luven på varandra under gruppspelsmötet mellan Tyskland och USA i OS-hockeyn. Foto: REUTERS/Marton Monus

Under söndagens OS-match mellan USA och Tyskland hamnade USA:s bröder Brady och Matthew Tkachuk i en het ordväxling med den tyske forwarden Leon Draisaitl.

Vid ett tillfälle i den tredje perioden fångades Matthew Tkachuk upp av en het mikrofon när han ropade till Draisaitl:

”Alltid brudtärnan, eller hur Leon? Alltid brudtärnan, aldrig bruden.”

Matthew Tkachuk was caught on a hot mic today with an absolutely RUTHLESS chirp at Leon Draisaitl 😵😭 pic.twitter.com/PzAkBKAdjM — Gino Hard (@GinoHard_) February 15, 2026

Klippet spreds snabbt i sociala medier, där flera menar att pikarna syftade på att Matthew Tkachuks Florida Panthers besegrat Draisaitls Edmonton Oilers i Stanley Cup-finalerna två år i rad, 2024 och 2025.

USA kan möta Sverige i OS-kvartsfinal

Efter tre matcher står Matthew Tkachuk noterad för fem assist, medan Brady Tkachuk har gjort två mål och en assist, totalt tre poäng. Draisaitl har i sin tur ett mål och två assist, även han tre poäng.

USA vann matchen med 5–1 och avslutade gruppspelet med tre vinster i rad och +11 i målskillnad, vilket säkrade förstaplatsen i Grupp C.

Nästa match spelas på onsdag klockan 21.10 svensk tid i kvartsfinalen. Där ställs USA mot vinnaren av mötet mellan Sverige och Lettland, som spelas på tisdagen klockan 21.10 svensk tid.

På tio matcher med Panthers säsongen 2025/26 har Matthew Tkachuk gjort tre mål och fem assist, totalt åtta poäng, samt dragit på sig 31 utvisningsminuter. Brady Tkachuk har under samma säsong noterats för 14 mål och 23 assist, totalt 37 poäng, på 37 matcher med Ottawa Senators.

Draisaitl, 30, har i sin tur producerat 29 mål och 51 assist, totalt 80 poäng, på 55 matcher med Oilers under 2025/26.