Målvaktslöftet skriver kontrakt – och lånas ut

Rögle BK skriver ettårskontrakt med målvaktstalangen Axel Nyman.

Samtidigt lånas 19-åringen ut till IK Oskarshamn.

– Väldigt nöjda att nått den här lösningen, säger klubbens sportchef Hampus Sjöström till lagets sajt.

Axel Nyman skriver ett ettårskontrakt med Rögle, men kvar i laget blir han inte. Istället lånas 19-åringen ut till IK Oskarshamn till den kommande säsongen.

– Vi ser stor potential i Axel och är väldigt nöjda att nått den här lösningen med Axel och Oskarshamn. Vi får möjlighet att fortsätta jobba nära Axel och han får samtidigt värdefull erfarenhet från hockeyallsvenskt spel med Oskarshamn, säger Rögles sportchef Hampus Sjöström till lagsidan.

Under de senaste fyra säsongerna har Nyman tillhört Rögles förening där han spelat med J18- och J20-lagen. Han har även testat på Hockeyallsvenskan i samband med en utlåning till Almtuna under den gångna säsongen. Där gjorde han succé i sin allsvenska debut och räddade 45 av 45 skott och höll nollan mot Nybro.

– Axel kommer att, vid behov och i samråd med Oskarshamn, hjälpa oss under säsongen men prioritet är att konkurrera om istid i IKO. Vidare kommer vi att utvärdera Axels fortsatta utvecklingsresa löpande under säsongen och bedöma vilket nästa steg som blir bäst för Axel, säger sportchefen.

Nymans räddningsprocent låg på 90.0 efter 20 matcher i Rögles U20-lag.

