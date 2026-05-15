Spelare för spelare: Här är Tre Kronors trupp i hockey-VM 2026
Här är Tre Kronors trupp till hockey-VM 2026. Presentation av samtliga spelare med tröjnummer, klubb, moderklubb och historiska meriter.
Sveriges Tre Kronor spelar hockey-VM i Schweiz 15-31 maj. Här är en presentation av de 20 spelare som Sam Hallam har registrerat till turneringen. Love Härenstam, Erik Brännström, Tim Heed, Carl Grundström och Anton Frondell står till att börja med utanför laget.
Målvakter
Magnus Hellberg
Född: 1991
Klubb: Djurgårdens IF
Moderklubb: Almtuna IS
Turneringar: Tre VM, två OS
Meriter: VM-guld 2018
NHL-meriter: 26 NHL-matcher
Arvid Söderblom
Född: 1999
Klubb: Chicago Blackhawks
Moderklubb: Hovås
Turneringar: Två VM
Meriter: VM-brons 2025
NHL-meriter: 112 NHL-matcher
Backar
Jacob Larsson
Född: 1997
Klubb: SC Rapperswil-Jona Lakers (SUI)
Moderklubb: IF Troja-Ljungby
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: 172 matcher
Robert Hägg
Född: 1995
Klubb: Brynäs IF
Moderklubb: Gimo IF
Turneringar: Två VM
NHL-meriter: 345 matcher
Mattias Ekholm
Född: 1990
Klubb: Edmonton Oilers
Moderklubb: IFK Ore
Turneringar: Sex VM, en World Cup, en 4 Nations Face-Off
Meriter: VM-guld 2018
NHL-meriter: 966 matcher
Oliver Ekman Larsson
Född: 1991
Klubb: Toronto Maple Leafs
Moderklubb: Tingsryds AIF
Turneringar: Åtta VM, två OS, ett World Cup
Meriter: Tre VM-guld, ett OS-silver, ett VM-silver, ett VM-brons.
NHL-meriter: 1,137 matcher
Albert Johansson
Född: 2001
Klubb: Detroit Red Wings
Moderklubb: Färjestad BK
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: 143 matcher
Joel Persson
Född: 1994
Klubb: Växjö Lakers
Moderklubb: Osby IK
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: 13 matcher
Forwards
Linus Karlsson
Född: 1999
Klubb: Vancouver Canucks
Moderklubb: Boro/Vetlanda HC
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: 106 matcher
Simon Holmström
Född: 2001
Klubb: New York Islanders
Moderklubb: Tranås AIF
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: 279 matcher
Lucas Raymond
Född: 2002
Klubb: Detroit Red Wings
Moderklubb: Frölunda HC
Turneringar: Fyra VM, ett OS, en 4 Nations Face-Off
Meriter: Två VM-brons
NHL-meriter: 400 matcher
Jack Berglund
Född: 2006
Klubb: Färjestad BK
Moderklubb: SC Rapperswil-Jona (SUI)
Turneringar: VM-debutant
André Petersson
Född: 1990
Klubb: SCL Tigers (SUI)
Moderklubb: Tingsryds AIF
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: En match
Jakob Silfverberg
Född: 1990
Klubb: Brynäs IF
Moderklubb: Brynäs IF
Turneringar: Fyra VM, ett OS
Meriter: Ett VM-silver, ett OS-silver
NHL-meriter: 820 matcher
Ivar Stenberg
Född: 2007
Klubb: Frölunda HC
Moderklubb: Stenungsunds HF
Turneringar: VM-debutant
Emil Heineman
Född: 2001
Klubb: New York Islanders
Moderklubb: Leksands IF
Turneringar: Två VM
Meriter: Ett VM-brons
NHL-meriter: 148 matcher
Viggo Björck
Född: 2008
Klubb: Djurgårdens IF
Moderklubb: IFK Täby
Turneringar: VM-debutant
Oskar Sundqvist
Född: 1994
Klubb: St. Louis Blues
Moderklubb: Bodens IK
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: 545 matcher
Rasmus Asplund
Född: 1997
Klubb: HC Davos (SUI)
Moderklubb: Filipstads IF
Turneringar: Två VM
NHL-meriter: 189 matcher
Jacob de la Rose
Född: 1995
Klubb: HC Fribourg-Gottéron (SUI)
Moderklubb: Arvika HC
Turneringar: Tre VM
Meriter: VM-guld 2018
NHL-meriter: 242 matcher
