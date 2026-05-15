Spelare för spelare: Här är Tre Kronors trupp i hockey-VM 2026

Här är Tre Kronors trupp till hockey-VM 2026. Presentation av samtliga spelare med tröjnummer, klubb, moderklubb och historiska meriter.

Foto: Bildbyrån (montage)

Sveriges Tre Kronor spelar hockey-VM i Schweiz 15-31 maj. Här är en presentation av de 20 spelare som Sam Hallam har registrerat till turneringen. Love Härenstam, Erik Brännström, Tim Heed, Carl Grundström och Anton Frondell står till att börja med utanför laget.

Målvakter

Magnus Hellberg

Född: 1991

Klubb: Djurgårdens IF

Moderklubb: Almtuna IS

Turneringar: Tre VM, två OS

Meriter: VM-guld 2018

NHL-meriter: 26 NHL-matcher

Arvid Söderblom

Född: 1999

Klubb: Chicago Blackhawks

Moderklubb: Hovås

Turneringar: Två VM

Meriter: VM-brons 2025

NHL-meriter: 112 NHL-matcher

Backar

Jacob Larsson

Född: 1997

Klubb: SC Rapperswil-Jona Lakers (SUI)

Moderklubb: IF Troja-Ljungby

Turneringar: VM-debutant

NHL-meriter: 172 matcher

Robert Hägg

Född: 1995

Klubb: Brynäs IF

Moderklubb: Gimo IF

Turneringar: Två VM

NHL-meriter: 345 matcher

Mattias Ekholm

Född: 1990

Klubb: Edmonton Oilers

Moderklubb: IFK Ore

Turneringar: Sex VM, en World Cup, en 4 Nations Face-Off

Meriter: VM-guld 2018

NHL-meriter: 966 matcher

Oliver Ekman Larsson

Född: 1991

Klubb: Toronto Maple Leafs

Moderklubb: Tingsryds AIF

Turneringar: Åtta VM, två OS, ett World Cup

Meriter: Tre VM-guld, ett OS-silver, ett VM-silver, ett VM-brons.

NHL-meriter: 1,137 matcher

Albert Johansson

Född: 2001

Klubb: Detroit Red Wings

Moderklubb: Färjestad BK

Turneringar: VM-debutant

NHL-meriter: 143 matcher

Joel Persson

Född: 1994

Klubb: Växjö Lakers

Moderklubb: Osby IK

Turneringar: VM-debutant

NHL-meriter: 13 matcher

Forwards

Linus Karlsson

Född: 1999

Klubb: Vancouver Canucks

Moderklubb: Boro/Vetlanda HC

Turneringar: VM-debutant

NHL-meriter: 106 matcher

Simon Holmström

Född: 2001

Klubb: New York Islanders

Moderklubb: Tranås AIF

Turneringar: VM-debutant

NHL-meriter: 279 matcher

Lucas Raymond

Född: 2002

Klubb: Detroit Red Wings

Moderklubb: Frölunda HC

Turneringar: Fyra VM, ett OS, en 4 Nations Face-Off

Meriter: Två VM-brons

NHL-meriter: 400 matcher

Jack Berglund

Född: 2006

Klubb: Färjestad BK

Moderklubb: SC Rapperswil-Jona (SUI)

Turneringar: VM-debutant

André Petersson

Född: 1990

Klubb: SCL Tigers (SUI)

Moderklubb: Tingsryds AIF

Turneringar: VM-debutant

NHL-meriter: En match

Jakob Silfverberg

Född: 1990

Klubb: Brynäs IF

Moderklubb: Brynäs IF

Turneringar: Fyra VM, ett OS

Meriter: Ett VM-silver, ett OS-silver

NHL-meriter: 820 matcher

Ivar Stenberg

Född: 2007

Klubb: Frölunda HC

Moderklubb: Stenungsunds HF

Turneringar: VM-debutant

Emil Heineman

Född: 2001

Klubb: New York Islanders

Moderklubb: Leksands IF

Turneringar: Två VM

Meriter: Ett VM-brons

NHL-meriter: 148 matcher

Viggo Björck

Född: 2008

Klubb: Djurgårdens IF

Moderklubb: IFK Täby

Turneringar: VM-debutant

Oskar Sundqvist

Född: 1994

Klubb: St. Louis Blues

Moderklubb: Bodens IK

Turneringar: VM-debutant

NHL-meriter: 545 matcher

Rasmus Asplund

Född: 1997

Klubb: HC Davos (SUI)

Moderklubb: Filipstads IF

Turneringar: Två VM

NHL-meriter: 189 matcher

Jacob de la Rose

Född: 1995

Klubb: HC Fribourg-Gottéron (SUI)

Moderklubb: Arvika HC

Turneringar: Tre VM

Meriter: VM-guld 2018

NHL-meriter: 242 matcher