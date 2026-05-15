Spelare för spelare: Här är Tre Kronors trupp i hockey-VM 2026

Uffe Bodin
Head of Hockey Media

Här är Tre Kronors trupp till hockey-VM 2026. Presentation av samtliga spelare med tröjnummer, klubb, moderklubb och historiska meriter.

Foto: Bildbyrån (montage)

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Sveriges Tre Kronor spelar hockey-VM i Schweiz 15-31 maj. Här är en presentation av de 20 spelare som Sam Hallam har registrerat till turneringen. Love Härenstam, Erik Brännström, Tim Heed, Carl Grundström och Anton Frondell står till att börja med utanför laget.

Målvakter

Magnus Hellberg

Född: 1991
Klubb: Djurgårdens IF
Moderklubb: Almtuna IS
Turneringar: Tre VM, två OS
Meriter: VM-guld 2018
NHL-meriter: 26 NHL-matcher

Arvid Söderblom

Född: 1999
Klubb: Chicago Blackhawks
Moderklubb: Hovås
Turneringar: Två VM
Meriter: VM-brons 2025
NHL-meriter: 112 NHL-matcher

Backar

Jacob Larsson

Född: 1997
Klubb: SC Rapperswil-Jona Lakers (SUI)
Moderklubb: IF Troja-Ljungby
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: 172 matcher

Robert Hägg

Född: 1995
Klubb: Brynäs IF
Moderklubb: Gimo IF
Turneringar: Två VM
NHL-meriter: 345 matcher

Mattias Ekholm

Född: 1990
Klubb: Edmonton Oilers
Moderklubb: IFK Ore
Turneringar: Sex VM, en World Cup, en 4 Nations Face-Off
Meriter: VM-guld 2018
NHL-meriter: 966 matcher

Oliver Ekman Larsson

Född: 1991
Klubb: Toronto Maple Leafs
Moderklubb: Tingsryds AIF
Turneringar: Åtta VM, två OS, ett World Cup
Meriter: Tre VM-guld, ett OS-silver, ett VM-silver, ett VM-brons.
NHL-meriter: 1,137 matcher

Albert Johansson

Född: 2001
Klubb: Detroit Red Wings
Moderklubb: Färjestad BK
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: 143 matcher

Joel Persson

Född: 1994
Klubb: Växjö Lakers
Moderklubb: Osby IK
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: 13 matcher

Forwards

Linus Karlsson

Född: 1999
Klubb: Vancouver Canucks
Moderklubb: Boro/Vetlanda HC
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: 106 matcher

Simon Holmström

Född: 2001
Klubb: New York Islanders
Moderklubb: Tranås AIF
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: 279 matcher

Lucas Raymond

Född: 2002
Klubb: Detroit Red Wings
Moderklubb: Frölunda HC
Turneringar: Fyra VM, ett OS, en 4 Nations Face-Off
Meriter: Två VM-brons
NHL-meriter: 400 matcher

Jack Berglund

Född: 2006
Klubb: Färjestad BK
Moderklubb: SC Rapperswil-Jona (SUI)
Turneringar: VM-debutant

André Petersson

Född: 1990
Klubb: SCL Tigers (SUI)
Moderklubb: Tingsryds AIF
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: En match

Jakob Silfverberg

Född: 1990
Klubb: Brynäs IF
Moderklubb: Brynäs IF
Turneringar: Fyra VM, ett OS
Meriter: Ett VM-silver, ett OS-silver
NHL-meriter: 820 matcher

Ivar Stenberg

Född: 2007
Klubb: Frölunda HC
Moderklubb: Stenungsunds HF
Turneringar: VM-debutant

Emil Heineman

Född: 2001
Klubb: New York Islanders
Moderklubb: Leksands IF
Turneringar: Två VM
Meriter: Ett VM-brons
NHL-meriter: 148 matcher

Viggo Björck

Född: 2008
Klubb: Djurgårdens IF
Moderklubb: IFK Täby
Turneringar: VM-debutant

Oskar Sundqvist

Född: 1994
Klubb: St. Louis Blues
Moderklubb: Bodens IK
Turneringar: VM-debutant
NHL-meriter: 545 matcher

Rasmus Asplund

Född: 1997
Klubb: HC Davos (SUI)
Moderklubb: Filipstads IF
Turneringar: Två VM
NHL-meriter: 189 matcher

Jacob de la Rose

Född: 1995
Klubb: HC Fribourg-Gottéron (SUI)
Moderklubb: Arvika HC
Turneringar: Tre VM
Meriter: VM-guld 2018
NHL-meriter: 242 matcher

