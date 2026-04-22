Stoppas från hemma-VM − efter nobben för två år sedan

Lian Bichsel kommer inte få spela hemma-VM med Schweiz.

Han är nämligen fortfarande avstängd från landslaget för att han nobbade JVM-spel för två och ett halvt år (!) sedan, rapporterar Blick.

Säsongen 2023/24 inledde Lian Bichsel med AHL-spel i Texas Stars men återvände sedan till Sverige för att avsluta säsongen i Rögle. Då valde han att tacka nej till att spela JVM med Schweiz för att han ville fokusera på SHL-säsongen och spela in sig i Rögle, i stället för att lämna bara ett par veckor efter att han anslutit till laget.

Det är något som sedan har fått konsekvenser för backen.

Lian Bichsel avstängd från VM av Schweiz

Schweiz valde nämligen att straffa Lian Bichsel med en avstängning från landslaget sedan han nobbat spel i JVM 2024. Han fick därför inte spela i VM 2024 i Tjeckien och sedan har VM-spel 2025 och OS 2026 inte varit aktuellt för schweizaren. Detta då han spelade ett långt slutspel i NHL med Dallas Stars 2025 samt var skadad över OS för ett par månader sedan.

Det var den tidigare förbundskaptenen Patrick Fischer som fattade beslut om att stänga av Lian Bichsel från landslaget till följd av hans JVM-nobb. Nyligen har Fischer däremot fått sparken, detta sedan han både erkänt till att ha fejkat sitt vaccinpass under OS 2022 samt åkt dit för fortkörning och dömts till dagsböter på 130 000 kronor. När Fischer inte längre är förbundskapten har det spekulerats i att Bichsel skulle kunna välkomnas tillbaka till landslaget.

Nu är dock Patrick Fischers efterträdare, Jan Cadieux, tydlig; avstängningen gäller fortfarande och Bichsel tillåts inte spela för Schweiz i hemma-VM om han skulle bli tillgänglig. Det rapporterar Blick.

− Det var ett majoritetsbeslut då, och så är det fortfarande, säger den nya förbundskaptenen enligt tidningen.

Spelade i Leksand och Rögle

Lian Bichsel spelar just nu för Dallas Stars i Stanley Cup-slutspelet, men hade kunnat bli tillgänglig för VM ifall Dallas skulle förlora i den första slutspelsrundan mot Minnesota Wild. Nu står det alltså klart att 21-åringen fortfarande inte är välkommen in i landslaget oavsett utfall med Dallas Stars.

Bichsel har inte spelat ett mästerskap för Schweiz sedan JVM 2023. Han var däremot högaktuell för VM samma år och fick debutera i A-landslaget under säsongen men skadades under VM-genrepet och kom därför inte till spel för Schweiz. Lian Bichsel lämnade sitt hemland i ung ålder och flyttade till Sverige för spel i Leksand där han gjorde 79 SHL-matcher över två säsonger innan han flyttade till Rögle och var med när laget gick till SM-final 2024. I NHL-draften 2022 valdes Bichsel i förstarundan, som 18:e spelare, av Dallas Stars. Han har sedan gjort 88 NHL-matcher för Stars och är ordinarie i lagets backbesättning.

