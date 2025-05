Vill avgöra mot Finland – igen: ”Straffar är kul”

I VM för två år sedan blev Lucas Raymond stor hjälte med två straffar mot Finland.

Nu hoppas han kunna kliva fram igen – i ett möte som oftast inte avgörs efter ordinarie tid.

– Jag tycker att sådana här matcher är roliga att spela, säger han till hockeysverige.se efter måndagens träning.

Lucas Raymonds straff på Finlands Emil Larmi 2023 (vänster). Foto: Bildbyrån (montage).

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)



– Det ska bli kul. Det är alltid bra matcher mot Finland och att få möta dem på hemmaplan är speciellt. Vi ser fram emot det.



Så börjar Lucas Raymond när han möter media efter måndagens förmiddagsträning – inför rivalmötet med våra grannar i öst. Den nu 23-årige forwarden har själv varit med och spelat de två senaste Hockey-VM-mötena (2024 och 2023) med Finland och gått segrande ur båda.



– Finland spelar väldigt tajt. Jag slog dem i kvartsfinal förra året och det var en väldigt tajt match, 1-1 och så blev det 2-1 på övertid. De spelar ett bra spel, väldigt bra lagspel framförallt. Det brukar vara tuffa matcher, fortsätter Detroit Red Wings forward som utsågs till matchens lirare senast mot Österrike.



I gruppspelsmötet 2023 var det dessutom Raymond som klev fram för Sverige och avgjorde med två fullträffar i straffläggningen.



– Straffar är kul. Det var samma sak där. Det var en tajt match där vi mötte dem på deras hemmaplan. De hade fansen i ryggen då, men idag blir det omvänt. Det ska bli grymt kul, säger han nu och fortsätter om fansens betydelse i sådana här matcher:

– Självklart betyder det mycket. Jag minns första VM:et när vi mötte Lettland och hur stort inflytande den publiken hade på dem. Förra året mötte vi Tjeckien i Tjeckien i en semifinal, och det var samma sak där. Det betyder extremt mycket. Det blir lite som en sjunde man där ute.

En OT-hjälte? ”Jag ska försöka”

Just sådana där avgöranden efter ordinarie tid, som 2023 och 2024, har verkligen hört till det vanliga när Sverige ställts mot Finland. 2022 var det Bemström som blev straffhjälte istället för Raymond och under både OS och VM 2022 vann våra granna efter OT. Senaste segern mot Finland på ordinarie tid i ett VM kom 2017.



– Vi vill väl helst vinna på fulltid, men som jag sa, det är extremt tajta matcher. De släpper inte till mycket och vi vill vara ett liknande lag där, med att inte släppa till så mycket, men samtidigt försöka få igång en offensiv. Jag tror det är bara är ännu ett bevis på hur tajta matcherna är, säger Raymond.



Just GWG eller matchavgörande mål är även en del i just Raymonds spel som har ökat succesivt under hans år i NHL. Från två 2021/22 till fyra och i år till fem.



– Jag ska försöka, jag ska göra mitt bästa, säger han nu med ett skratt kring huruvida det blir samma sak nu.

– Jag tycker att sådana här matcher är roliga att spela. Det är grannland och tajta, tuffa matcher där det kommer komma ner till slutet tror jag. Det är klart att alla vill kliva fram och vinna, fortsätter Raymond.

Får ny kedjekamrat: ”Två Anaheim-killar”

Hittills står göteborgaren på noll mål i VM efter att han ställt upp intill Marcus Johansson och Leo Carlsson. Mot Finland ser han nu ut att få en ny kedjekamrat i Isac Lundeström.



Läs även: Så ser Sverige ut att ställa upp mot Finland.



– Två Anaheim-killar bredvid mig. Det är kul. Isac spelar väldigt bra hockey. Han spelar över hela banan och jobbar extremt hårt, med en bra blick på det. Det ska bli kul att se, säger han och fortsätter om vad det kan göra för skillnad:

– Det är väl en lite annan typ av spelare. ”Mackan” (Marcus Johansson) spelade grymt också och jag gillar att spela med honom. Jag tror att det är en styrka i vårt lag också, att vi kan rotera runt och hitta olika konstellationer och samtidigt bibehålla samma effektivitet.



Samtidigt menar Raymond att en del i det offensiva spelet behöver förbättras, jämfört med mötena med Slovakien och Österrike.



– Jag tror att vår attack måste upp. Vi har extremt mycket puck, men tittar man på statistiken efter matchen så har vi inte så mycket skott. Man måste skjuta för att göra mål och få upp volym för att öka den procentsatsen. Det är en stor del, att skjuta och ta attacken, säger han.



Med i bakhuvudet finns samtidigt vändningen man gjorde mot Österrike där två mål på tolv (!) sekunder säkrade segern.



– Det betyder mycket, självklart. Om man tittar tillbaka så är det inte vår bästa match. Vi kom kanske inte upp i den nivån vi ville, men att komma ut i den tredje och komma tillbaka betyder mycket. Det säger en del om laget också. Förhoppningsvis behöver vi inte sätta oss i en sån sits, men det är ett styrkebesked, avslutar forwarden.