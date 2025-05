Hallam kastar om mot Finland: ”Var läge”

Sam Hallam väljer att kasta om i sitt lag inför måndagens möte med Finland.

Isac Lundeström, som spelade med tre olika kedjor senast, kliver in intill Carlsson och Raymond.

– Efter två matcher känns det som att det var läge, säger förbundskaptenen efter förmiddagens träning.

Foto: Bildbyrån/Maxim Thore.

5–0 mot Slovakien och 4–2 mot Österrike.



Trots dessa resultat i de två första matcherna i Hockey-VM har det varit tydligt att Tre Kronor inte riktigt tyckt att de hittat helt rätt – ännu. Nu berättar Sam Hallam att han väljer att kasta om i laget till rivalmötet med Finland under måndagskvällen.



– Ja, vi gjorde det lite under matchen sist mot Österrike och känner någonstans att vi vill titta på det på olika sätt och matcha laget. Efter två matcher känns det som att det var läge att göra en liten korrigering, säger han efter förmiddagens träning och fortsätter:

– Vi behåller i princip ett block om två i varje kedja, så det blir Isac (Lundeström) som går från en centerposition till vänster, men annars är det en liten rotation på vänsterforwards. Vi ska se vad det ger och så får vi göra en utvärdering.



Max Friberg, Christoffer Ehn och Gabriel Carlsson, som samtliga varit ”petade” från laget under de två första matcherna får återigen stå på sidan, men Filip Forsberg hamnar i en ny omgivning, kanske för att få igång målskyttet.



– Backlund, Lindholm har gjort mycket bra. Det gäller för oss att hitta en riktigt bra balans. Det ska bli intressant att se. Filip (Forsberg) kommer in och är otroligt avig och hittar spel och sätt att ta pucken till mål. Det ska bli intressant att se vad han kan göra i den omgivningen, säger Hallam.

Vill se förändring: ”Lite för långsamt”

Både mot Slovakien och Österrike har inledningarna på matcherna varit lite av ett problem. Nu menar Sam Hallam att han vill se lite mer fart från sina spelare förta bytena.



– Ha lite mer kraft och fart nerifrån i vårt spel, direkt från start. Sist tycker jag att det går lite för långsamt i speluppbyggnaden. Sista minuten när vi spelade med lite kniven mot strupen… det är ett sätt vi kan försöka hitta in i starten. Sen är varje match unik. Vi kan inte förvänta oss att vi bara ska säga ”vi ska starta hårt” och ha 15 skott på mål första tio, säger han.



Samtidigt medger förbundskaptenen att det kan vara bra att de prövats redan nu.



– Bara för att sätta lite relevans i det så slog Österrike Finland ifjol i VM och de hämtade in mot Kanada, tog den till OT. Vi kanske ska visa lite mer respekt och ödmjukhet in i matcherna, vad vi förväntar oss. När vi spelar de här typerna av matcher vet vi att det är en utmaning. Får du inte hål tidigt hänger de kvar och då får du slita. Det såg vi igår också med Frankrike mot Finland. Det händer i varje turnering. Jag är väldigt glad över att vi fick sättas inför det. Sett till hur laget hanterade det och hittade en väg att vända runt det, det var väldigt nyttigt för oss, säger Hallam.

Så ser Tre Kronor ut att ställa upp

Mika Zibanejad – Alexander Wennberg – Marcus Johansson



Isac Lundström – Leo Carlsson – Lucas Raymond



Mikael Backlund – Elias Lindholm – Filip Forsberg



Jesper Frödén – Anton Bengtsson – Emil Heineman