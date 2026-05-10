Bekräftar dialog med NHL-stjärnan: ”Som det ser ut just nu…”

I morgon ska Tre Kronor presentera VM-truppen.

Nu bekräftar GM Josef Boumedienne en dialog med NHL-spelare – bland annat Adrian Kempe.

– Vilka killar som kommer eller inte kommer, det får ni luska fram själva, säger ”Bom-Bom” till hockeysverige.se.

Josef Boumedienne bekräftar kontakt med Adrian Kempe inför morgondagens VM-uttagning. Foto: Bildbyrån

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Beijer Hockey Games är avslutat och nu väntar Hockey-VM runt hörnet för Tre Kronor. Under söndagen spelades den sista matchen, där Sverige förlorade med 5-1 mot Finland, och under morgondagen kommer Tre Kronor att presentera den 25-manna trupp som reser ner till Schweiz för VM.

Tre Kronors general manager Josef Boumedienne har nu en lång söndagskväll framför sig där truppen ska spikas.

– Det är tuffa beslut som ska fattas nu. Alla som har varit med har spelat väldigt bra, till att börja med, och varit med på tåget. Jag tycker att vi har en himla bra grupp där inne och en bra gruppdynamik. Det är klart det är tufft att behöva ge besked till killar som inte får chansen att hänga med till VM, säger Boumedienne till hockeysverige.se.

Är det mycket att sortera igenom ikväll, eller har ni det redan klart för er hur truppen kommer se ut?

– Det är ju en process som pågår, framför allt den här veckan och helgen, när vi har varit här. Den processen har pågått hela tiden och vi har ju dialog varje dag såklart. Sedan har de slutgiltiga besluten tagits nu efter dagens match.

Josef Boumedienne: ”Vi är nöjda med truppen vi har”

Det stora frågetecknet inför truppsläppet i morgon är ifall det kommer att tillkomma några nya spelare från NHL. Sedan den senaste truppen togs ut har ett antal spelare blivit utslagna från Stanley Cup-slutspelet och skulle kunna bli aktuella för VM-spel.

Hur ser dialogen ut med NHL-spelarna nu?

– Vi har fortfarande dialog med spelare. Sedan får vi hur det blir när vi börjar närma oss. Vi får använda 25 spelare och vi kommer att flyga ner till Schweiz med 25 spelare, sedan får vi se hur många som vi anmäler till första matchen. Vi är väldigt nöjda med truppen som vi har nu och får vi något tillskott är det enbart för att krydda truppen.

Kommer det att bli några nya namn när truppen presentas imorgon?

– Nej, jag tror inte vi kan räkna med det. Vi får se helt enkelt, säger Boumedienne samtidigt som han tittar på klockan.

Kan Adrian Kempe stärka Tre Kronor inför Hockey-VM?

En av spelarna som har blivit utslagna ur Stanley Cup-slutspelet är Adrian Kempe, som spelade OS för Tre Kronor i februari. Kempe uppges kunna vara sugen på att spela VM och nu svarar Josef Boumedienne om stjärnan.

– Ja, vi har en dialog med Adrian, säger Boumedienne och tystnar en stund innan han fortsätter:

–Som jag sade, vi presenterar truppen i morgon. Vilka killar som kommer eller inte kommer, det får ni luska fram själva sen och varför de i sådana fall inte kommer Som det ser ut nu har vi inget nytt namn till i morgon. Vi får se, det är ju fortfarande dag där borta i Nordamerika, säger han avslutningsvis.

Tre Kronor kommer att presentera truppen till Hockey-VM i morgon, måndag, klockan elva.

