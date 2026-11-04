Huvudsponsorn kan hoppa av Hockey-VM

Skoda kan hoppa av Hockey-VM.

Få saker är så förknippat med Hockey-VM som bilmärket Skoda, som varit en av turneringens huvudsponsorer i över 30 år. De ställde ett ultimatum till IIHF att avbryta sitt sponsorskap redan när det stormade kring VM:s vara eller icke vara i Minsk 2021, och efter det valde IIHF till sist att spela hela hockey-VM i lettiska Riga istället.

"Vi har varit stolta sponsorer till IIHF och hockey-VM i 28 år. Men vi respekterar och står upp för mänskliga rättigheter. Därför kommer Skoda att dra sig ur sin sponsring av mästerskapet 2021 om Belarus är en av värdnationerna", skrev företaget på Twitter.

Nu stormar det som bekant återigen kring Hockey-VM. Den här gången eftersom Ryssland nu fått klartecken från idrottens skiljedomstol, CAS, att vara med. Efter att beskedet offentliggjorts har sex länder, däribland Sverige, gått ut och sagt att de inte kommer spela matcher mot Ryssland. De kommer dock inte bojkotta mästerskapet.

Skoda kan hoppa av VM

Nu meddelar dessutom Skoda att de är beredda att dra sig ur som huvudsponsor om Ryssland är med i Hockey-VM 2027.

"Med tanke på att Rysslands aggression fortsätter anser vi att det ryska landslaget återkomst till VM är oförenligt med de värderingar vi står för", skriver den tjeckiska biljätten till nyhetsbryån AP.

I natt meddelade Kanada att de tänker stoppa Ryssland från att vara med i JVM. Tidigare har sponsorn AJ produkter meddelat att deras logotyp inte kommer synas i samband med VM.