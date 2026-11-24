Rasmus Sandin är tillbaka i vanlig träningströja.

Foto: Bildbyrån och X (Katie Adler)

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Det var i den tredje sista grundseriematchen förra säsongen som olyckan var framme för Rasmus Sandin.

Pittsburgh Penguins stod på andra sidan hans Washington Capitals och det skulle visa sig att svensken skadade knät allvarligt i det där mötet. VM-spel med Tre Kronor ströks och klubbens GM, Chris Patrick, meddelade att Sandin också skulle missa början av 2026/27-säsongen .

Nu, cirka sju månader efter korsbandsoperationen på det högra knäet, växlar 26-åringen upp.

Under tisdagsmorgonen sprids bilder på sociala medier där Rasmus Sandin deltar för fullt på Capitals träning. Det utan sin non-contact-tröja som han tidigare tvingats bära vid sådana tillfällen.

Efter operationen pratade man om en sannolik frånvaro på sex till nio månader. Det återstår att se hur lång tid det tar för den tidigare VM-svensken att komma tillbaka så pass att han är helt redo för spel.

Rasmus Sandin har varit en nyckelback för Washington Capitals de senaste åren. Det sedan han trejdades till Capitals från Toronto Maple Leafs 2023. Under förra säsongen, 2025/26, noterades han för 29 poäng på 73 matcher i NHL. 2024 skrev han på ett femårskontrakt värt 4,6 miljoner dollar (drygt 42 miljoner kronor) per säsong för ett totalt värde på 23 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 212 miljoner kronor.