Due-Boje ger en uppdatering efter kritiken.

Foto: Bildbyrån (montage).

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Lördagens 1–4 mot Luleå innebar inte bara en fjärde raka förlust för Djurgården, utan även att flera av supportrarna till slut tappade tålamodet, och det kopplat till huvudtränaren Robert Kimby och hans framtid.

Nu, inför veckans matcher, ger Marcus Due-Boje svar om läget i stockholmsklubben, däribland coachningen.

– Det är ett jättebra arbete här inne. Ett tydligt gensvar hela tiden. En grupp som svarar upp på den energi som injiceras hos dem av coacherna. I det perspektivet gör de jättemycket rätt. Luleåmatchen är en bra måttstock på att vi kan hitta prestationer ihop. Det är verkligen ett arbete ihop. Sedan ska vi hjälpas åt och vi behöver hitta nycklar som inte har varit tillräckligt bra, säger sportchefen på lagets sajt under tisdagen.

Kimby nämns inte vid namn, men avgångskraven skapar en press inför mötena med Växjö och Malmö.

– Det är en lösningsorienterad grupp, både tränare, spelare och ledare i stort. Det jobbar vi med dagligen med både samtal, video och allt vad som kan behövas för just den stunden, säger Due-Boje.

Tycker inte det behövs förstärkning: "Inte där det sitter"

En del av kritiken har även riktats mot spelarna själva, inte minst spelarna från Nordamerika, Noel Gunler, Oliver Wahlström och Nils Åman, som ännu inte riktigt fått utdelning. Due-Boje medger att några av värvningarna har lite att växa in i.

– Fullt naturligt är det några som kommer från Nordamerika, med ny rink, med nytt sätt att spela, nya saker att förhålla sig till och som behöver lite mer tid. Det är det jag menar att dem ska vi ge tid. Det är fruktansvärt bra hockeyspelare som vi behöver ge tid och tålamod att få vara den bästa versionen av sig själva, säger han.

Några förstärkningen tycker inte sportchefen att DIF behöver för att springa ifrån den bottenuppgörelse man nu är inne i SHL.

– Jag tycker inte det. Jag tycker inte att det är där det sitter. Vi ska få de spelare som är i den här miljön att spela bättre. Att våga mer. Hitta sina nycklar. För det är fantastiskt många bra hockeyspelare där inne som kan mer. Jag är inte i en fas där jag vill röra om den här gruppen.

Samtidigt trycker Due-Boje på att Djurgårdens facit inte är tillräckligt bra

– Det är inte där vi ville vara. Vi hade velat vara längre fram. Vi är fantastiskt glada över alla spelare vi har fått till oss, den grupp vi har, vilket gensvar vi får och vilken arbetsinsats vi gör. Nu handlar det om att prestera på matcher. Nu handlar det om att hitta sätt att vinna tajta och jämna matcher och få pendeln att vända över till oss, säger han.