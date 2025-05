Hallams svar: ”Jag ville inte chansa”

”Jag hade intresset” sade Linus Ullmark om att få nobben inför Hockey-VM på hemmaplan.

Nu förklarar förbundskapten, Sam Hallam, hur han tänkt med målvaktssidan i mästerskapet.

– Det var en position som jag inte ville chansa med, säger Hallam under måndagens presskonferens.

"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Sam Hallam och Linus Ullmark. Foto: Bildbyrån (montage).

”Jag hade intresset, men de beslutade sig för att inte ta ut mig”



Så lät det på en presskonferens när Linus Ullmark nyligen bekräftade att han fått nobben av Sam Hallam och Tre Kronor inför Hockey-VM 2025 i Stockholm.



Nu, samtidigt som den preliminära truppen till mästerskapet presenteras, förklarar förbundskaptenen hur han tänkt kring målvaktssidan.



– Framförallt att det är en väldigt, väldigt bra målvakt, men också att han har en erfarenhet av att spela många slutspelsmatcher. Det tycker jag är viktigt i det vi går in i här, säger Hallam om Jacob Markström, som är den sista burväktaren som ansluter.

– Vi ville gå in i den här resan och veta att vi har två bra målvakter på plats. När vi då fick möjlighet med både (Samuel) Ersson och (Arvid) Söderblom så var vi väldigt trygga med att starta där medvetna om att vi hade ytterligare målvakter som gick in i slutspelet som håller hög nivå. Det var en position som jag inte ville chansa med, fortsätter förbundskaptenen.

”Nu föll vårt val på ’Markan'”

Av de svenska NHL-målvakterna hade endast Filip Gustavsson bättre räddningsprocent än Linus Ullmark (91) i grundserien. Jacob Markström räddade 90 procent medan Arvid Söderblom tog 89,8. ”Markan” var däremot bäst när det gäller mål emot mer match. Detta med 2.5.



– Vi har fler valmöjligheter på back- och forwardssidan. Så när vi hade möjligheten att få in både ”Sammy” och Arvid här så kändes det klockrent och så visste vi att vi skulle kunna ha möjlighet att krydda det med ytterligare en toppmålvakt, säger Hallam och fortsätter:

– Nu föll vårt val på ”Markan”, det känns väldigt bra. Det är också så att det händer mycket i slutspelet. Det kan bli både skador men också att de faktiskt vinner sina hockeymatcher och går vidare till andrarundan. Därför var vi verkligen trygga med att ha två på plats och sedan hoppas att kunna krydda det med ytterligare en målvakt, och så blev det.