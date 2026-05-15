Gath avslöjar: Doldisen kallas in till VM

Frederik Dichow tvingas lämna Hockey-VM med en skada. Nu avslöjar Danmarks Mikael Gath att ersättaren blir tidigare Hudiksvallsmålvakten Kristers Steinbergs.

– Tränaren ringde upp mig igår och frågade om jag ville åka till Schweiz. Såklart ville jag det, berättar 21-åringen för hockeysverige.se.

Med VM-premiären mot Tjeckien runt hörnet avbröt Frederik Dichow torsdagens träning. Skadan i bröstet, som plågat honom hela säsongen, hade slagits upp, och under fredagen meddelades han lämna det danska lägret. Ett rejält avbräck på premiärdagen.

Nu kommer ett besked om ersättaren till SHL-målvakten. Förbundskaptenen Mikael Gath avslöjar att 21-årige Kristers Steinbergs kallast in som ny tredjemålvakt.

– Nej, men på grund av Dichows skada kommer vi att kalla in Kristers Steinbergs, och han kommer vid lunchtid idag, säger Gath till Viaplay .

För hockeysverige.se bekräftar målvakten även det hela.

– Tränaren ringde upp mig igår runt klockan 20.00, och frågade om jag ville åka till Schweiz. Såklart ville jag det, så jag åkte imorse klockan 06.00, och var på hotellet och träffade laget runt 12.00, säger han och fortsätter.

– Det är jättekul att få vara med. Jag trodde att resten av månaden skulle gå åt till sommarträning med Aalborg, men nu är jag i Schweiz.

Succésäsong i Hudiksvall – flyttar hem till Danmark

Kristers Steinbergs kommer senast från en genombrottssäsong i Hockeyettan, med Hudiksvall. Men har länge varit en av Danmarks största målvaktslöften och fått chansen i flera juniorlandslag. Han är född i Lettland, men uppvuxen i Danmark, och kom till Sverige och Valbo 2022. Därifrån blev det Brynäs och till slut ”Hudik”.

Till nästa säsong har Steinbergs haft intresse från allsvenska klubbar, men istället valt att flytta hem till Danmark och Ålborg. Något han berättat om i intervju med hockeysveirge.se.

– Planen är inte att jag ska stanna i Danmark för alltid, utan att jag ska vara där och bara spela en, max två säsonger, och sen ska jag förhoppningsvis tillbaka till Sverige eller någon annanstans, sa han då.

– Jag har blivit lite lugnare runt matcher skulle jag säga. Man blir bara mer van att spela matcher. Jag tror att det är den stora skillnaden, berättade han även om utvecklingen i Ettan-klubben.

