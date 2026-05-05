Trots intresse från Hockeyallsvenskan väljer Kristers Steinbergs att vända hem till Danmark. Men för den som följt den 21-årige målvaktens resa är beslutet knappast överraskande – att gå sin egen väg har nämligen varit självklart från början.

Tillbaka i moderklubben: ”Mycket nostalgi”

Öppnar för att återvända: ”Rätt steg, rätt ordning”

Unika resan: ”Tänkte: ’Jag kommer att åka hem efter en månad’”

Chocken i Brynäs: ”Jag var inte van”

Kristers Steinbergs i Hudiksvall och Brynäs. Foto: Bildbyrån (montage).

Kristers Steinbergs har alltid gått sin egen väg. Från att tidigt lämna Danmark, till att stanna i Hudiksvall efter ett succéinhopp i Hockeyettan. Nu, efter det stora genombrottet överraskar burväktaren igen. Det genom att skriva på för moderklubben, Aalborg, trots intresse från Hockeyallsvenskan.

När hockeysverige.se når 21-åringen börjar han berätta om känslorna kring att vara tillbaka där allt började.

– Jag tror att det kommer att vara mycket nostalgi. Jag spelade där i tretton år. Det kommer att vara jättekul att spela där igen.

Steinbergs, född i Riga, Lettland, flyttade till Danmark när han var fyra år. Där växte han ut till det spännande löfte han är idag, men innan dess hann han, som 17-åring, sitta med på bänken i högstaligan.

Nu är det dags att flytta ”hem”.

– Man har blivit van vid Sverige… det ska bli lite tråkigt att lämna, för nu känns det också som mitt hem. Men nu ska jag tillbaka till mitt andra hem, så att säga, säger han.

Hur kom du fram till den här lösningen?

– Jag tänkte att det var dags att komma hem lite. Planen är inte att jag ska stanna i Danmark för alltid, utan att jag ska vara där och bara spela en, max två säsonger, och sen ska jag förhoppningsvis tillbaka till Sverige eller någon annanstans. Men jag kände att det var rätt läge att göra det nu, att gå från Hockeyettan till Danmark, och sen förhoppningsvis vidare, kanske till Hockeyallsvenskan eller liknande. Det känns som rätt steg, rätt ordning.

Intresse från allsvenska klubbar: ”Bäst för mig”

Kristers Steinbergs berättar att det är några Hockeyallsvenska klubbar som varit intresserade, men när de hörde av sig hade han redan bestämt sig.

– Jag har inte pratat med några allsvenska klubbar alls i år, säger han och fortsätter.

– Jag pratade med min agent och han förklarade för mig att det här var det bästa i hans tankar. Jag förstod precis, och tror också att det här kommer att vara bäst för mig.

Men kapitlet i Sverige är inte stängt. Och med ett sådant genombrott som Steinbergs stod för i Hudiksvall och Hockeyettan – med bäst räddningsprocent, samt minst antal insläppta per match i grundserien – kan man tänka sig att intresset finns kvar en tid framöver.

– En säsong hade varit perfekt, men vi får se, säger burväktaren om tiden i Danmark.

Kristers Steinbergs i Hudiksvall. Foto: Bildbyrån/Pär Olert.

Vad är det du drömmer om i det långa loppet?

– Jag drömmer bara om att bli så bra som jag kan. Alla har en maxpotential, och jag vill bara nå min. Jag vill inte säga, efter min hockeykarriär, att jag skulle jobbat hårdare eller gjort det där för då hade jag blivit bättre. Sen om det är Hockeyallsvenskan, SHL eller NHL, det spelar ingen roll, så länge jag vet att jag har gjort hundra procent. Om det inte finns något kvar i tanken, då är jag nöjd. Det är min dröm.

Vad har du haft för idoler när du växt upp?

– Jag har inte riktigt haft några idoler inom hockey. Min pappa har alltid sagt att jag ska skapa min egen väg, så jag har inte riktigt haft några som jag har sett upp till.

’Tänkte: ”Jag kommer att åka hem efter en månad”’

Ja, att skapa sin egen väg har Kristers Steinbergs, minst sagt, gjort hittills i sin unga karriär. Men för att förstå 21-åringens unika resa behöver vi backa bandet till 2022 då han kom till Sverige för första gången.

– Jag hade varit med med några select-lag och spelade några turneringar runt i Europa. Jag hade en tränare, Pär Jansson, som också tränade Valbo. Min pappa höll kontakten och frågade ”vill inte Kristers komma till Sverige och spela?. Om han gör det bra i Valbo så kanske han kan komma till Brynäs”. Det gick bra, berättar Steinbergs.

Trodde du då att du skulle stå här efter fyra år?

– Nej, i början tänkte jag faktiskt: ”jag kommer att åka hem efter en månad”. Jag tänkte att jag skulle försöka och testa det, men att jag skulle åka hem. De första månaderna var riktigt jobbiga, men jag tog det bara dag för dag. Sedan var säsongen över och då skulle jag till Brynäs. Det blev ett nytt kapitel i mitt liv, och då gick det fort.

Vad gjorde att du inte åkte hem?

– Jag vet inte, jag hade bara någonting i mig… Det hade känts jättefel, och jag hade inte kunnat förlåta mig själv om jag bara åkte hem. Jag är jätteglad nu att jag inte gjorde det.

Steinbergs chock i Brynäs: ”Jag var inte van”

Från Valbo och vidare i Brynäs gick det sedan fort. 2 februari 2024, ett och ett halvt år efter flytten till Sverige, debuterade Steinbergs i Hockeyallsvenskan.

– Det var en så stor chock andra året i Sverige, när jag kom till Brynäs. De saknade en målvakt i A-laget, så jag gick direkt från Valbo U18 till Brynäs A-lag. Det var en jättestor chock med förväntningarna och så vidare. Det var jag inte van med, säger burväktaren och fortsätter om vad tiden i Sverige betytt.

– Men de här fyra åren har gett mig så mycket erfarenhet, inom hockey, men också inom livet, att ta tag i grejer själv. Man måste göra det, för ingen kommer att göra det åt dig.

Vad minns du av den där tiden i Brynäs A-lag?

– Jag minns att träningarna var jättetuffa. Vi bara körde på och körde på. Jag tyckte det var tufft… men kul samtidigt. Det var kul att spela med Miks Indrasis också eftersom jag är född i Lettland. Det är honom jag har kollat på i landslaget alla år när jag var liten.

– Han var jättesnäll, vi hade kul jag och han, pratade lite och sådär. Det är en jättefin kille.

Kristers Steinbergs i Brynäs 2024. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

Det stora genombrottet: ”Den stora skillnaden”

Det var sedan från detta som Steinbergs fick chansen på seniornivå. Endast tolv U20-matcher gjordes nämligen 2024/25 då löftet istället skickades iväg på lån till Östersund och Hudiksvall.

Första slutspelet på seniornivå slutade med 93,4 i räddningsprocent, och Steinbergs blev kvar i Hudiksvall genom en permanent flytt till 2025/26.

– Jag tänkte att jag skulle någon annanstans. Sen blev det Hudiksvall och jag var jättenöjd med det. Det kändes bra att stanna och försöka gå upp med dem. Det var en så bra grupp och det var kul att komma till träning varje dag. Så jag tänkte, varför inte?

Vad har den här första hela seniorsäsongen gett dig?

– Jag har blivit lite lugnare runt matcher skulle jag säga. Man blir bara mer van att spela matcher. Jag tror att det är den stora skillnaden.

Oavsett hur det nu går i Danmark är en sak klar: Den unge burväktaren kommer att fortsätta följa sin pappas råd och gå sin egen väg.

– Det är att våga spela som jag vill, kan och ska göra – oavsett vad det står på tavlan eller vad det är för lag. Det är bara att spela på samma sätt och ha den där jämnheten. Att våga framförallt, avslutar Kristers Steinbergs.

