Fribergs déjà vu: ”Då blev jag sur”

Max Friberg har gjort sin första match i Hockey-VM 2025 – även denna gång mot Frankrike.

Nu återstår det att se om Frölunda-forwarden hamnar utanför laget igen till gruppfinalen mot Kanada.

– Det kommer att krävas något snäpp högre än de här två matcherna, säger 32-åringen efter 4–0-matchen.

Max Friberg mot Frankrike 2024 och 2025. Foto: Bildbyrån/Maxim Thore (montage)

AVICII ARENA (HOCKEYSVERIGE.SE)



Samtidigt som Marcus Johansson syntes halta runt i korridorerna på Avicii Arena kom beskedet att Max Friberg registrerats i den svenske VM-truppen inför lördagsmötet med Frankrike. Några timmar senare hade Frölunda-kaptenen genomfört sin första match i mästerskapet.



– Det var jättekul att spela. Det är hård konkurrens om platserna och det har vi vetat om, men det är få förunnat att vara här i Stockholm. Det är många som har fått åka hem tidigare och som är hemma på sina hemorter utan att få vara här på VM. Det var jättekul att vara på isen och bidra här, börjar Friberg efter 4–0-matchen mot fransoserna.



Max Friberg var med bland NHL-stjärnorna när den preliminära truppen presenterades, men har sedan dess suttit vid sidan som icke-registrerad, tillsammans med Christoffer Ehn (Linköping) och Gabriel Carlsson (EV Zug).



– Jag vet inte hur jag ska säga det på rätt sätt, men det är både och. Vi har varit en grupp om tre som inte har varit anmälda. Det har varit skönt att ha de andra två också, och att kunna köra på ordentligt med träning och även kunna slappna av lite grann utanför. Det har varit givande också på sätt och vis, att se mycket hockey från läktaren och ändå vara förberedd nog för att ta chansen när den väl kommer. Det kändes helt okej, berättar Friberg.



Det är inte heller första gången som Friberg kastas in lite sent i ett mästerskap. Så sent som förra året var det mot just Frankrike, i den näst sista gruppspelsmatchen, som forwarden gjorde de flesta av sina minuter i mästerskapet.



Blev det lite déjà vu från förra året?

– Ja, det kanske det var, säger Friberg om att han även då fick spela mot Frankrike.

– Jag fick inga sådana känslor. Jag var nog ganska fokuserad på att komma in och göra mitt yttersta för att hjälpa laget här, fortsätter han.

En nyckel för att stänga ner Kanada?

Under matchen mot Frankrike bekräftade landslagschef, Anders Lundberg, i Viaplay att William Karlsson ansluter till VM efter uttåget i NHL med Vegas Golden Knights. För Friberg betyder detta ytterligare en forward att konkurrera med om minuterna.



– Jag tar den roll som ges. Jag spekulerar inte så mycket i vilka som kommer eller vad för sorts roll man får. Det är upp till coachen att besluta och jag kommer acceptera att ta den rollen på bästa vis, svarar Max Friberg.



32-åringen stannade på 11.18 minuters istid mot Frankrike, men kunde inte få till någon poäng. Detta trots en farlig chans mot slutet av matchen där han lämnades mer eller mindre fri framför mål.



– Jag tänkte ”nu nyper jag dit den”, men det gjorde jag inte. Då blev jag sur, säger han och fortsätter om sin egna insats.

– Jag vet faktiskt inte. Jag kämpade och slet, och tyckte jag tog för mig ändå i några delar i spelet, både i fem mot fem och i boxplay där jag fick en hel del tid också. Det kändes bra.



Den användbara SHL-spelaren kan samtidigt behövas i gruppfinalen mot Kanada då NHL-stjärnor som Nathan MacKinnon och Sidney Crosby står på andra sidan.



– Det kommer att krävas något snäpp högre än de här två matcherna, men samtidigt… alla lag har offensiv spets. Det märker man här, att hockeyn breddas – framförallt mot de här nationerna som man tidigare såg som lite sämre. Offensiva spetsen finns så jag tycker att vi har gjort ett bra jobb med att hålla skärpan uppe och med även att hålla rent framför båda målvakterna. Nu fick vi döda lite mer utvisningar än vad vi gjort i de andra matcherna också.

– Någonstans där. Hårda, tuffa framför målvakterna och sen vet vi att de är väldigt duktiga dem med, avslutar Friberg om nycklarna mot Kanada.