Leksand har sedan uttåget ur SHL tappat en mängd spelare. Nu uppger Expressen att Tinus Luc Koblar av allt att döma spelar i Rögle nästa säsong.

Tinus Luc Koblar under ishockeymatchen i SHL mellan Leksand och Timrå den 7 februari 2026 i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Tinus Luc Koblar kom från ingenstans under försäsongen och slog sig in i Leksand omgående. Norrmannen blev sedan kvar i A-laget hela säsongen och tog en större och större roll under vinterns gång.

18-åringen gjorde 14 poäng på 47 matcher under säsongen. Dessutom fick han debutera i A-landslaget i Norge och gjorde där två mål på tre matcher under säsongen.

Efter att Leksand åkte ur SHL har det varit ovisst kring talangens framtid. Det har snackats om SHL-intresse där bland annat Brynäs lyfts fram som en intressent. Nu uppger däremot Expressen att Rögle är huvudalternativet och att parterna slutförhandlar.

Tinus Luc Koblar på väg till Rögle

Skåningarna förlorade under lördagen finalserien mot Rögle efter 3-7 i match fem. Men nu ser de ut att landa ett spännande nyförvärv till nästa säsong.

Tinus Luc Koblar draftades av Toronto Maple Leafs som sista spelare i andra rundan av NHL-draften 2025. Nu ser det alltså ut att bli en fortsättning i Sverige och SHL för centern.

