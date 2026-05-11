Jansson: Spelarna jag saknar i VM-truppen

Sam Hallam har tagit ut sina mannar till årets VM-trupp. Jag tror att det är en trupp som kommer se otroligt bra ut – om åtta år.

Här och nu finns det ett gäng frågetecken – och inte minst saknar jag ett par SM-finalister.

Var är SM-finalisterna, undrar Martin Jansson?

Sverige kommer att gå in som långtifrån favoriter i årets VM-turnering. Det är en högst orutinerad trupp med hela 13 debutanter. På ett sätt är det en rätt härlig mix av unga jättelöften och rutinerade NHL-rävar. Samtidigt finns det ett stort glapp där i mellan tycker jag. Helt klart är det här en trupp med potential. Får man en fullträff och hittar ett stäm i defensiven så finns det ett ess i Lucas Raymond.

Sen kommer han få ett helt otroligt stort ansvar i offensiven och i special teams.

Jag tror inte det är helt omöjligt att han kan göra mycket på egen hand. Men vi kommer också att behöva se de unga killarna kliva fram rejält. Framför allt tycker jag att centersidan är rätt svag. Det återstår att se om de kommer att spela Anton Frondell som center och om han då kliver in i förstakedja. Annars är det Oskar Sundqvist, Rasmus Asplund och Jacob de la Rose som kommer att få ta det ansvaret. Speciellt om vi inte vill kasta in Viggo Björck, 18, som en ledande center omgående. Med hans enorma talang kanske han fixar det, men det känns inte helt rättvist.

Speciellt inte när Kanada kommer med centrar som Macklin Celebrini, Ryan O’Reilly, John Tavares med flera…

Där kommer det att bli åka av för Sverige.

Att vi inte får med några fler NHL-spelare är så klart tråkigt. Men jag kan ändå inte släppa känslan av att det här inte är det bästa möjliga laget baserat på spelarunderlaget.

Spelarna jag saknar i årets VM-trupp

I och med att det ändå är ett så pass namnsvagt lag tycker jag att man hade kunnat ta med några av SHL-stjärnorna. Oscar Lindberg hade ju varit förstacenter i det här laget om han var frisk. Men det finns andra från Skellefteå som för mig borde ha varit givna. Pär Lindholm är en av Sveriges mest kompletta spelare utanför Europa och Rickard Hugg hade också varit ett starkt tillskott i det här laget.

Det är två spelare som verkligen hade gjort det här laget bättre.

Samma gäller även för Rögles Felix Nilsson och Fredrik Olofsson. Speciellt Olofsson tror jag hade kunnat axla en stor roll och verkligen varit en ledande center. Inte minst med slutspelet han hade så tror jag att Sverige verkligen hade kunnat få nytta av honom. Även en sådan som Pontus Johansson hade varit väldigt rolig att se i den här truppen. Hans slutspel var vackert att beskåda och i den här backuppsättningen tror jag att han hade kunnat bidra med sin skridskoåkning och spelsinne.

Speciellt med Sams resonemang av att han ville ha en vinnarkultur i gruppen. Vad är då bättre än att ta med några av de ledande spelarna från nyblivna svenska mästarna?