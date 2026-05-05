Ser ut att få spela VM – trots jobbiga säsongen

Frederik Dichow fick avbryta säsongen efter OS. Men nu är han uttagen till Danmarks VM-förberedande läger.

Frederik Dichow. Foto: Bildbyrån.

Danmarks VM-trupp börjar ta form. Laget samlas idag för två matcher mot Slovakien under veckoslutet, och förutom att Mikkel Aagaard kör individuell träning den här veckan, och Joachim Blichfeld alltjämt spelar final med Tappara, är det här sannolikt den trupp Danmark inleder VM-turneringen med.

I laget finns, i Aagaard frånvaro, bara en SHL-spelare: Frederik Dichow. Skadeproblem ledde till att Dichow bara kunde spela tio matcher för HV71 under säsongen. Han gjorde sin sista match i HV-tröjan redan i oktober. Därefter gjorde han bara ett kort inhopp i OS-matchen mot USA i mitten av februari och åkte då på bakslag på sin tidigare skada.

Nu är han en av tre uttagna målvakter. De övriga är Esbjergs Nicolaj Henriksen och truppens enda NHL-spelare: Ottawas Mads Søgaard. Søgaard spelade två matcher för Ottawa den gångna säsongen. Landets största målvaktsstjärna, Frederik Andersen, är kvar i slutspelet med Carolina Hurricanes.

Dichow är som sagt den enda SHL-spelaren i truppen, men en klar majoritet har spelat i Sverige tidigare.

Danmark i hockey-VM 2026

Danmark, som spelar i samma grupp som Sverige, premiärspelar mot Tjeckien den 15:e maj klockan 20:20. De möter Tre Kronor i omgång två, den 17:e februari. Det danska landslaget nådde förra året sin största hockeyframgång någonsin då man chockartat slog ut ett kanadensiskt lag, fyllt av superstjärnor, i kvartsfinalen. Då var just Dichow den stora hjälten.

De föll sen mot Schweiz i semifinalen och Sverige i bronsmatchen.

Truppen

Målvakter

Nicolaj Henriksen

Mads Søgaard

Frederik Dichow

Backar

Malte Setkov

Kasper Larsen

Markus Lauridsen

Morten Jensen

Daniel Baastrup

Anders Koch

Jesper Jensen Aabo

Phillip Bruggisser

Forwards

Oliver Kjaer

Frederik Storm

Alexander True

Morten Poulsen

Jacob Schmidt-Svejstrup

Oliver True

Felix Scheel

Patrick Russell

Christian Wejse

Phillip Schultz

Mathias From

David Madsen

Nick Olesen