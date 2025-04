Stortalangerna förstärker USA:s VM-trupp

USA får in några riktiga stortalanger i sin trupp till hockey-VM. Under onsdagen presenterades fem spännande namn som kliver in i turneringen i Sverige och Danmark.

Cole Hutson, Isaac Howard och Will Smith förstärker USA i hockey-VM.

Foto: Bildbyrån

USA:s trupp till hockey-VM börjar ta allt tydligare form.



Under onsdagen presenterades fem nya namn i lagbygget, fem spännande framtidsnamn.



Det handlar om juniorbacken Cole Hutson (Boston University), samt forwardskvartetten Brett Berard (New York Rangers), Josh Doan (Utah Hockey Club), Isaac Howard (Michigan State University) och Will Smith (San Jose Sharks).

JVM:s poängkung Cole Hutson spelar hockey-VM

Hutson, 18, vann JVM:s poängliga i vintras då han stod för elva poäng på sju matcher under USA:s väg till guldet i Ottawa. Han var dessutom poängbäst bland backarna i den amerikanska collegehockeyn tillsammans med Zeev Buium (University of Denver) efter att ha gjort 48 poäng på 39 matcher under sin första säsong i NCAA. Ynglingen, som är junior även kommande säsong, valdes av Washington Capitals i andra rundan av draften i fjol. Han har redan aviserat att han kommer att spela collegehockey ytterligare en säsong i stället för att bli proffs.

Berard, 22, NHL-debuterade för Rangers den gångna säsongen och svarade för tio poäng på 35 NHL-matcher. På meritlistan har han ett JVM-guld med USA från 2021.

Doan, 23, är son till den tidigare NHL-stjärnan Shane Doan. Han spelade 51 matcher för Utah den gångna säsongen och bokfördes för sju mål och 19 poäng. Han har tidigare aldrig representerat USA internationellt.

Will Smith förstärker USA

Howard, 21, vann Hobey Baker Award som collegehockeyns bästa spelare den gångna säsongen. Detta efter att ha svarat för 52 poäng på 36 matcher. Han är draftad av Tampa Bay Lightning, men hans framtid i klubben är osäker efter att han meddelat att han har för avsikt att fortsätta spela collegehockey kommande säsong.

Smith, 20, spelade av sin rookiesäsong i NHL som junior och samlade ihop 45 poäng på 74 matcher med Sharks. Draftfyran från 2023 spelade VM med USA i Tjeckien i fjol och har guld på både U18- och JVM på sin resume.

USA, som leds av San Jose Sharks coach Ryan Warsofsky, spelar i grupp B i hockey-VM i Herning och inleder turneringen med att ställas mot värdnationen Danmark i premiären nästa fredag. Sedan tidigare har spelare som målvakten Jeremy Swayman (Boston Bruins), backen Brady Skjei (Nashville Predators) och forwardsstjärnan Clayton Keller (Utah Hockey Club) tackat ja till att delta i turneringen för amerikanernas räkning.