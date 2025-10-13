Rikard Grönborg uppges vara klar som ny förbundskapten efter den här säsongen.

Enligt uppgifter till Hockeysverige.se har 57-åringen skrivit på ett kontrakt till 2030.

Rikard Grönborg.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen meddelade Svenska Ishockeyförbundet att Sam Hallam kommer att lämna sitt jobb som förbundskapten för Tre Kronor. Kort därefter avslöjade Aftonbladet att Rikard Grönborg blir den som ersätter Hallam, då han återvänder till Tre Kronor-jobbet.



Enligt uppgifter till Hockeysverige.se har Grönborg tecknat ett långtidsavtal med Svenska Ishockeyförbundet som sträcker sig fram till 2030. Avtalet innefattar således fyra VM (2027, 2028, 2029, 2030), ett World Cup (2028) samt ett OS (2030).

Har vunnit två VM-guld

Grönborg var förbundskapten i Tre Kronor mellan 2016 och 2019, där han vann två VM-guld 2017 och 2018. Grönborg har även varit assisterande förbundskapten i Tre Kronor och fanns med i ledarstaben vid VM-guldet 2013.



Sedan 2023 är Grönborg huvudtränare för den finska storklubben Tappara, där han 2024 blev finsk mästare och utsågs till Liigas bästa tränare. Han har även tränat den schweiziska storklubben ZSC, där han 2022 tog klubben till final i det schweiziska mästerskapet.



Sam Hallam kommer nästa säsong att träna schweiziska Genève-Servette.