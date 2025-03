”Perra” fullbordar miraklet – efter svenskarnas uppvisning

”Perra” Johnsson har uträttat ännu ett under. Den här gången i Norge. Efter att ha klivit ned i båset hos Stjernen vid 0–3-underläge i nedflyttningsserien mot Comet Halden lyckades Fredrikstadslaget fullborda vändningen under måndagskvällen. Och detta efter rejäl uppvisning från svenskarna David Åslin och Anton Svensson.

”Perra” Johnsson lyckades med hjälp av David Åslin och Anton Svensson rädda Stjernen kvar i norska toppdivisionen – mot alla odds.

Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

”Perra” Johnsson ryckte ut för att släcka ännu en brand – och lyckades.

13 februari klev han in som tillförordnad sportchef i det norska krislaget Stjernen. I den rollen lyckades han inte rädda klubben från kvalspel, men väl i kvalspelet har han uträttat ett smärre mirakel.

9 mars ligger Stjernen under med 0–3 i matcher i nedflyttningsserien mot Comet. Då kommer beskedet att ”Perra” Johnsson kliver ned i båset tillsammans med René Hansen och Filip Gunnarsson. Där och då börjar en osannolik resa som på måndagen utmynnade i att Stjernen spelar i den norska högstaligan 2025/26.

Efter att ha kvitterat serien till 3–3 i matcher via en 7–2-seger i lördags gick Stjernen ut och vann den sjunde och avgörande rysaren i kväll.

Fem poäng av David Åslin i Game 7

Och ”Perra” Johnsson fick god hjälp av några landsmän. När Stjernen vann med 7–3 var det de tidigare allsvenska profilerna David Åslin och Anton Svensson som ledde attacken. Åslin stod för hela fem poäng (1+4) medan Svensson bidrog med fyra pinnar (2+2).

Stjernan tog kommandot från start och hade en 4–0-ledning efter första perioden sedan kedjan med Åslin, Svensson och Sole Ryen haft lekstuga. Trio gjorde sju poäng tillsammans under första 20 minuterna och landade gemensamt på fem mål och tolv poäng i matchen. Även svenske backen Linus Westberg stod för ett av lagets mål.

66-årige Per-Erik ”Perra” Johnssons senaste jobb inom hockeyn var som tränare i Hockeyettan-klubben Forshaga, där han ryckte in under slutskedet av säsongen 2022/23. Dessförinnan gjorde han ett inhopp för Oskarshamn under SHL-säsongen 2019/20. På sin meritlista har Johnsson även huvudtränarjobb i Färjestad, Skellefteå, Timrå, AIK, MoDo och Leksand.

2006 och 2009 vann han SM-guld med Färjestad.

2016 förde han Leksand tillbaka till SHL och utsågs samma år till årets tränare i Sverige. Det priset mottog han även efter att ha vunnit SM-guld med Färjestad 2009.