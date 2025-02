Klart: Här är ”Perras” nya hockeyjobb

Per-Erik ”Perra” Johnsson är tillbaka inom hockeyn.

Via sin hemsida meddelar norska Stjernen att 66-åringen kliver in som tillfällig sportchef.

”Perra” Johnsson är klar för norska Stjernen.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Stjernen har alltjämt en matematisk chans att klättra förbi Lørenskog i tabellen, men mycket tyder på att det kommer att bli kvalspel för Fredrikstadsklubben i vår.

Då väljer klubben att anlita Per-Erik ”Perra” Johnsson som tillfällig sportchef, meddelar klubben på sin hemsida.

– Jag ser fram emot att komma till Fredrikstad och komma igång med det här. Jag är ingen trollkarl, men tillsammans med tränarna och spelarna tror jag att vi kommer att kunna lyfta oss. Vi har några viktiga veckor framför oss, säger Johnsson till sajten.

Nio svenskar i laget

Johnsson kommer att finnas med som en resurs till ledarstaben som ska försöka hålla Stjernen kvar i högstaligan.

– ”Perra” har med sig gedigen erfarenhet från många år som tränare på toppnivå i Sverige. Det behöver vi i denna mycket viktiga fas för klubben. Han har kommit in i lag som kämpat i motgång ett antal gånger, och hjälpt till att skapa gnistor och tändning, säger Trond Magnussen som är ansvarig för den sportsliga ledningen.

Stjernen gjorde i går klart med den tidigare SHL-forwarden David Åslin, samtidigt som Anton Svensson anslöt från Nybro förra veckan. I laget återfinns även svenskarna Ludwig Wistén, Anton Karlsson, Jacob Hallberg, Christian Blomqvist, Jakob Stöffling, Linus Millner Westberg och Laban Bjyrkjeland.

Har vunnit två SM-guld

66-åringens senaste jobb inom hockeyn var som tränare i Hockeyettan-klubben Forshaga, där han ryckte in under slutskedet av säsongen 2022/23. Dessförinnan gjorde han ett inhopp för Oskarshamn under SHL-säsongen 2019/20. På sin meritlista har Johnsson även huvudtränarjobb i Färjestad, Skellefteå, Timrå, AIK, MoDo och Leksand.

2006 och 2009 vann han SM-guld med Färjestad.

2016 förde han Leksand tillbaka till SHL och utsågs samma år till årets tränare i Sverige. Det priset mottog han även efter att ha vunnit SM-guld med Färjestad 2009.