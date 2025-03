Krisdraget: Byter tränare mitt i kvalet

Norska Stjernen ligger under med 3-0 i matcher i kvalspelet.

Klubben kämpar för sin överlevnad och nu kommer krisdraget.

Per-Erik ”Perra” Johnsson ska ta över som huvudtränare.

”Perra” Johnsson tar över som huvudtränare för norska Stjernen. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Stjernen har en tuff säsong bakom sig och spelar just nu i kval för att hålla sig kvar i norska EHL. Redan i februari försökte Fredrikstadsklubben att vända på säsongen genom att ta in svenska Per-Erik ”Perra” Johnsson som tillfällig sportchef.



”Perra” kunde dock inte se till att Stjernen slipper kvalspel. Efter tre raka förluster står det nu 3-0 i matcher för norska Comet i kvalet. Stjernen har inte åkte ut ur högstaligan på 50 år men ligger illa ute nu. Då bestämmer sig klubben för att göra en förändring. ”Perra” tar över som huvudtränare.



— Vi måste agera efter att ha förlorat tre i rad. En förändring är absolut nödvändig. Det ser vi, fansen och alla som stöttar Stjernen, säger Trond Magnussen, som är ansvarig för Stjernens sportsliga ledning till klubbens egen hemsida.



”Perra” är en stor hockeyprofil i Sverige där han under senare år varit tränare för bland annat Leksand, Skellefteå, MoDo och Färjestad. Med sin stora erfarenhet ska ”Perra” nu hjälpa Stjernen ur knipan.

Fler ändringar i lagledningen

Stjernens egentliga huvudtränare Niklas Andresen har fortfarande ett kontrakt med klubben och kommer inte sparkas. ”Perra” tar enbart över som huvudtränare för de kommande matcherna.



Utöver ”Perra” som tar över som huvudtränare ska även Rene Hansen gå med i tränarstaben. Stjernenveteranen Hansen har denna säsong varit med i klubbens sportsliga ledning men ska nu leda laget.



Stjernen har nu ställt om med sina tränare inför kvalets fjärde match. Kvalet spelas i bäst av sju vilket innebär att Stjernen nu behöver vinna fyra raka matcher för att kunna hålla sig kvar i högsta ligan. Morgondagens match blir ”Perras” första utmaning och det återstår att se om förändringen gett någon effekt till laget.