Före detta HA-stjärnan ryktas till omtalade laget

Lucas Thybeck Söderberg
Maxime Fortier var en av Hockeyallsvenskans bästa spelare under fjolårssäsongen och var en ledande spelare i det Björklöven som tog sig till kvartsfinal. Nu huserar kanadensaren i finska högstaligan. Enligt Iltalehti ska stjärnan vara på väg till Jokerit nästa säsong – i samband med att laget avancerar till högstaligan.

Maxime Fortier. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån.

Under sina tre år i Sverige växte Maxime Fortier fram till en av Hockeyallsvenskans bästa spelare. Den här säsongen huserar forwarden i den finska högstaligan tillsammans med SaiPa. Även i Finland har han fortsatt dominera poängmässigt och står just nu på 33 poäng (15+18) på 30 matcher, 28-åringen ligger just nu trea i poängligan.

Fortier taktar just nu mot 66 poäng vid slutet av den här säsongen. Under sina tre år i Hockeyallsvenskan noterades forwarden för 97 poäng (47+50) på 151 matcher.

Nu ryktas den kanadensiska forwarden till Jokerit, som idag spelar i andraligan Mestis. Laget lyckades vinna andraligan under fjolårssäsongen och har nu möjlighet att ansöka om spel i högstaligan till säsongen 26/27, tillsammans med årets vinnare av Mestis. Jokerit hamnade i en kontrovers efter att de valt att dra sig ur den finska högstaligan för att gå med i KHL, efter krigets utbrott lämnade laget ligan och har sedan dess spelat i finska andraligan.

Source: Maxime Fortier @ Elite Prospects

