Leksand kan stänga av supportrar: "Hör inte hemma"

Leksands IF agerar efter helgens stökiga premiär i HockeyAllsvenskan.

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Leksand har inlett årets säsong i HockeyAllsvenskan med två raka vinster, först mot Södertälje hemma och sedan mot ärkerivalen Mora borta.

Efter helgens båda matcher lägger Leksand nu ut ett officiellt uttalande på sin hemsida. Klubbens skriver att det, i båda matcherna, inträffade ordningsstörningar och användning av otillåten pyroteknik. Enligt klubben finns det också uppgifter om slagsmål samt andra händelser som kan ha utsatt människor för fara.

"Ishockey är känslor – glädje, förtvivlan, nervositet, passion och allt däremellan. Men ishockey får aldrig innebära rädsla, våld eller hot", skriver Leksand på sin hemsida.

Leksand samarbetar med polisen efter helgens incidenter

Leksands IF skriver nu att händelserna utreds av polis där klubben kommer att bidra med information till polisen.

Samtidigt understryker att de flesta supportrarna bidrar med ett fantastiskt stöd. Dock behöver Leksand agera när enskilda personer passerar gränsen för vad som är lagligt eller tillåtet enligt reglerna. Enligt Leksand gäller detta oavsett vilken klubb man stödjer eller oavsett om det är en hemma- eller bortamatch.

"Personer som identifieras och konstateras ha brutit mot lagar eller arenans ordningsregler kommer att hanteras enligt gällande regelverk och kan komma att stängas av från framtida arrangemang. Leksand Superstars och Leksands Supporterklubb kommer på motsvarande sätt att hantera medlemmar som har agerat i strid med organisationernas regler och värderingar", skriver klubben.

Leksand ska nu jobba för att förbättra dialogen med supporterorganisationerna för att värna om föreningens värdegrund samt att ha en bra supporterkultur. Därför ska klubben bjuda in till samtal om supporterska för att tydliggöra hur de vill ha det på och omkring lagets matcher.

”Tillsammans skapar vi den stämning som Leksands IF är känt för, en miljö där alla kan känna sig trygga och välkomna”, skriver Leksands IF.

Leksand spelar sin nästa matcher i HockeyAllsvenskan i morgon, onsdag, när Oskarshamn är på besök i Tegera Arena.