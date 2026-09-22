SDHL-veckan: Stjärnans succéstart på säsongen

Vecka två då det kommer till SDHL och vi kan redan se att serien kommer att bli den jämnaste på många år. Bara ett lag står på noll poäng efter tre omgångar och det är Skellefteå. Men till västerbottningarnas försvar ska sägas att Skellefteå bara spelat två matcher så här långt.

Några uppdateringar från veckan.

Nina Christof kolliderade med domaren i MoDos 4-0-seger mot Luleå . Nu stängs forwarden av en match. Mariko Dale var den som gick i marken och skadade sig så pass mycket att hon inte kunde fullfölja matchen. Nu fälls alltså 23-åringen för kollisionen, även om disciplinnämnden bedömer att krocken inte var medveten tycker de att MoDo-forwarden har ett större ansvar att undvika att den inträffar.



Nina Christof har gjort en assist på två matcher i SDHL så här långt. Tidigare har hon spelat i NCAA och även gjort fyra VM och ett OS för Tyskland.