Tidigare Björklöven-stjärnan lämnar sin klubb

Maxime Fortier lämnade Björklöven och gjorde den gångna säsongen 66 poäng på 58 matcher i Liiga. Nu lämnar han SaiPa.

Under tre säsonger i Björklöven blev Maxime Fortier en stor publikfavorit. Med sin rappa skridskoåkning och energiska spelstil blev han populär uppe i Umeå. Sista säsongen stod han också för 39 poäng på 49 matcher i Hockeyallsvenskan. Det gav honom ett kontrakt i SaiPa och Finland.

Där blev det omgående succé för kanadensaren.

Första säsongen i ligan slutade med 66 poäng på 58 matcher i grundserien. Med det var han klart bäst i laget sett till poäng. Nu står det däremot klart att 28-åringen lämnar klubben. Under lördagen tog SaiPa adjö av forwarden.

Redan i december skrev Iltalehti att Jokerit är sugna på Maxime Fortier. Det återstår nu att se om det är nästa klubbadress eller om någon annan europeisk klubb hugger på honom.

Även Otto Kivenmäki tackas av av SaiPa. Han var tvåa i den interna poängligan och ryktas till nästa säsong gå till Timrå, det enligt Expressens uppgifter.

