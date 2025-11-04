Lucas Edmonds stannar i finska Pelicans.

Hans korttidsavtal med klubben förlängs fram till jul.

Lucas Edmonds får sitt tryout-avtal med Pelicans förlängt. Foto: Alamy

Efter tre säsonger i AHL gick Lucas Edmonds länge klubblös inför säsongen 2025/26. Svensk-kanadensaren fick vänta till september innan en lösning dök upp. Han skrev då på ett korttidskontrakt med Pelicans i Finland som skulle gälla fram till november.

Nu har avtalet löpt ut och Pelicans kommer nu med ett nytt besked om forwarden. De meddelar nämligen via sina sociala kanaler att Edmonds korttidsavtal förlängs. Det nya kontraktet gäller numera fram till 20 december. Alltså kommer han att spela i Pelicans i en och en halv månad till innan klubben återigen behöver fatta ett beslut om hans framtid. Sedan han värvades till Pelicans har Lucas Edmonds noterats för sju poäng (2+5) på 17 matcher.

Lucas Edmonds spelade i Karlskrona, Växjö och Kristianstad i Sverige innan han åkte över för spel i OHL med Kingston Frontenacs säsongen 2021/22. Edmonds gjorde stor succé i klubben och satte nytt svenskt rekord med hela 113 poäng på 68 matcher. Framgången ledde till att han, som överårig, valdes av Tampa Bay Lightning i tredje rundan av NHL-draften 2022.

Därefter blev det dock endast spel i AHL för Edmonds under tre års tid. Han inledde med 15 mål och 27 poäng på 49 matcher under debutsäsongen i Syracuse Crunch, men sedan har han tappat till 16 poäng 2023/24 och i fjol gjorde han blott elva poäng i AHL. I januari trejdades Lucas Edmonds från Tampa Bay Lightning till New York Rangers och han avslutade förra säsongen i klubbens farmarlag Hartford Wolf Pack. Till årets säsong återvände Edmonds alltså till Europa för spel i Liiga.

