Avslöjar: Det blir AHL-svenskens nya klubb

Robin Olausson
Måns Karlsson
Lucas Edmonds återvänder till Europa.
Enligt uppgifter till Hockeysverige.se är forwarden klar för Pelicans i Finland.

Lucas Edmonds.
Lucas Edmonds flyttar till Finland. Foto: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Efter fyra år i Nordamerika återvänder den 24-årige svensk-kanadensaren Lucas Edmonds nu till Europa. Men det blir inte en återkomst till Sverige för forwarden.

Hockeysverige.se erfar att Edmonds i stället väljer spel i Finland. Där har han skrivit på ett korttidskontrakt med Pelicans, som kom näst sist i Liiga förra säsongen. I Pelicans blir han lagkamrat med svenskarna Hampus Falk, Patrik Carlsson, Christoffer Forsberg och Lukas Zetterberg. Kontraktet med Pelicans gäller i åtta veckor till att börja med. Övergången väntas bli offentlig inom kort.

Lucas Edmonds spelade i Karlskrona, Växjö och Kristianstad i Sverige innan han åkte över för spel i OHL med Kingston Frontenacs säsongen 2021/22. Edmonds gjorde stor succé i klubben och satte nytt svenskt rekord med hela 113 poäng på 68 matcher. Framgången ledde till att han, som överårig, valdes av Tampa Bay Lightning i tredje rundan av NHL-draften 2022.

De senaste tre säsongerna har det därefter enbart blivit AHL-spel för Edmonds. Han inledde med 15 mål och 27 poäng på 49 matcher under debutsäsongen i Syracuse Crunch, men sedan har han tappat till 16 poäng 2023/24 och i fjol gjorde han blott elva poäng i AHL. I januari trejdades Lucas Edmonds från Tampa Bay Lightning till New York Rangers och han avslutade säsongen i klubbens farmarlag Hartford Wolf Pack.

Efter att ha varit free agent i Nordamerika hela sommaren väljer 24-åringen nu alltså att vända tillbaka till Europa för spel i finska Pelicans.

