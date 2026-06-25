Landslagskaptenens försvar - efter Haukelands KHL-flytt

Andreas Martinsen försvarar Henrik Haukelands KHL-flytt. Foto: Bildbyrån (Collage)

Henrik Haukeland gjorde stor succé på VM och utsågs till turneringens främste målvakt. Han var den kanske enskilt största faktorn till Norges skrällartade brons. Nu har han dock, av allt att döma, gjort sin sista landskamp. Han är åtminstone avstängd från landslagsspel efter att han valt att bryta sitt kontrakt med tyska Straubing Tigers ett år i förtid, för att istället välja spel i KHL.

– Jag är fullt medveten om att det här valet kommer att skapa reaktioner, och det har jag varit medveten om under hela processen. Det här är inte ett beslut jag har tagit lättvindigt, sade Haukeland till TV2 efter att flytten blivit officiell.

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Andreas Martinsen försvarar Henrik Haukeland

Nu försvaras den norske stjärnkeepern av lagkaptenen för landslaget, NHL-meriterade Andreas Martinsen.

– Jag tänker inte så mycket på det. Han har fått en bra möjlighet att säkra sin framtid.

– Jag förstår att det är kontroversiellt, men han har inget med det att göra. Han är hockeyspelare. Det är tråkigt att han inte kan vara med i landslaget framöver, säger Martinsen till Nettavisen.

Har en lång bakgrund i Sverige

Enligt NRK säger han också att han "får stå ut med kritiken i några dagar, innan folk hittar något annat att skriva om". Kaptenen berättar också att han och det övriga landslaget visste om att Haukeland skulle flytta österut, innan det hela blev offentligt.

– Han skickade ett meddelande till oss spelare. Jag tänker inte gå närmare in på innehållet. Han ville informera oss innan vi läste om det i medierna. Det är ganska vanlig procedur, säger Martinsen till Dagbladet .

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Henrik Haukeland har tidigare i karriären bland annat spelat för IF Björklöven, Leksands IF, Timrå IK och Färjestad BK. Andreas Martinsen har bland annat en säsong i Leksand på sitt cv.