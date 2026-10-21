Kari Jalonen går i pension – och ersätts av Fredrik Norrena.

Foto: Bildbyrån

Efter tre år i Tappara lämnade Rikard Grönborg klubben i våras sedan han vunnit sitt andra guld under tiden i Finland. I stället klev han in i en nygammal roll som förbundskapten för Tre Kronor . Hans ersättare i den finska storklubben blev 66-årige Kari Jalonen som vände hem till Finland efter åtta år utomlands.

Återkomsten till finsk hockey varade dock inte länge för Kari Jalonen. Tappara har inte motsvarat förväntningarna utan de regerande mästarna ligger just nu elva i tabellen. Då väljer tränaren Kari Jalonen plötsligt att lämna laget. 66-åringen har i stället bestämt sig för att avsluta tränarkarriären .

– Kari Jalonen meddelade mig att han vill sluta träna och gå i pension. Han meddelade att drivkraften att träna helt enkelt har försvunnit. Självklart ska man uppskatta hans ärlighet och rakryggade sätt att hantera saken. Han tog upp det öppet och vi gick igenom situationen, säger Tapparas general manager Janne Vuorinen enligt YLE .

Kari Jalonen avslutar tränarkarriären

Kari Jalonen är en legendar i Finland som har haft en väldigt framgångsrik tränarkarriär. Han har vunnit hela sju FM-guld som tränare. Tre stycken som assisterande tränare i TPS Åbo mellan 1999 och 2001, tre guld med Kärpät 2005, 2007 och 2008 samt ett guld med HIFK 2011. Han ledde även SC Bern till dubbla guld i Schweiz 2017 och 2019.

Under karriären har Jalonen också varit förbundskapten för Finland mellan 2014 och 2016 samt förbundskapten för Tjeckien mellan 2021 och 2023. Där tog han ett VM -silver 2015 samt ett VM-brons 2023.

– Självklart är det här en stor överraskning när det kommer så plötsligt. Sådana här saker är svåra att förbereda sig på, men vi har arbetat med saken i dag och har en tydlig riktning för hur vi går vidare, säger Vuorinen och fortsätter:

– Han är en av Finlands främsta ishockeytränare genom tiderna och har haft en fantastisk karriär. Hatten av för honom.

SHL-ikonen Fredrik Norrena tar över Tappara

Tappara väljer att ersätta Kari Jalonen internt, och det är ett bekant ansikte för den svenska publiken som tar över klubben. Inför årets säsong anställdes Fredrik Norrena som ny assisterande tränare för Tappara. Nu befordras 52-åringen och tar över efter Jalonen. Detta blir Norrenas första huvudtränarjobb på seniornivå då han tidigare endast varit målvaktstränare och J20-tränare i TPS Åbo samt assisterande tränare för tyska Kölner Haie.

– Vi har en stark och kompetent tränarstab med stor kunskap och erfarenhet. Norrena är en utmärkt tränare och vi tror att han är rätt person att föra det pågående arbetet vidare, säger Janne Vuorinen.

Fredrik Norrena tillbringade nio år i Sverige som spelare och är en av Elitserien/SHL :s bästa målvakter genom tiderna. Han vann SM-guld med Frölunda 2003 men spelade en majoritet av sin karriär i Linköping . Där var Norrena genomgående en av ligans bästa målvakter år efter år. Han avslutade sedan karriären i Sverige med spel i Växjö Lakers 2012/13.

Under karriären vaktade Fredrik Norrena kassen i 333 SHL-matcher, vilket är sjätte mest i ligans historia och överlägset mest av en utländsk målvakt. Han hade då 92,0 i räddningsprocent och 2,12 insläppta mål per match under sin karriär. Norrena hade under lång tid också rekordet för flest antal nollor i Elitseriens historia med sina 40 nollor. 2024 fick han dock se sig passerad av Joel Lassinantti som numera innehar SHL-rekordet med 47 nollor.

Source: Kari Jalonen @ Elite Prospects