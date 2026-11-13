Poängdrottningen: "Enorm revanschlust"

Mira Jungåker laddar för revansch på Schweiz. Foto: Bildbyrån/ Ronnie Rönnkvist

Dam-VM:s bästa back, tillsammans med USA:s Caroline Harvey, hittar vi i svenska laget. Så här långt har 21-åriga Mira Jungåker svarat för ett mål och totalt åtta poäng på fyra matcher. I kväll väntar ny utmaning för henne och Damkronorna då Schweiz väntar i kvartsfinal.



-- Över lag tycker jag att vi gjort en bra prestation gruppspelet igenom. Det finns såklart smågrejer, framför allt första och andra perioden mot Kanada, som vi känner att vi hade velat finslipa grejer på. I stort sett tycker jag att vi gjorde ett stabilt gruppspel, säger Mira Jungåker till hockeysverige.se.



Vilka lärdomar har ni tagit av kanadamatchen?

-- Det kändes inte som vi var påslagna, redo eller vågade första halvan av matchen. Vi kom ut först i tredje och visade att vi också kan spela hockey.

-- Jag tror ändå att vi kan ta med oss lite av självförtroendet, att vi kan spela mot Kanada, USA och dom här lagen. Ett självförtroende som även byggts upp under hela gruppspelet. Att vi vågar hålla i pucken och ta ansvar. Då kan vi mäta oss mot bästa lagen.

Vad upplever du har varit er styrka så här långt?

-- Svårt att säga just bara en grej. Jag skulle i stället säga kollektivet, hur vi spelar som ett lag.

-- Alla chippar in på det vi bestämt att vi ska göra. Det är ingen som går utanför ramen. Såklart att vi också spelar kreativt, men kreativt innanför ramarna och att hålla oss till vår gameplan, vilket jag tycker att vi gjort otroligt bra.

-- Även att vi har väldigt många målskyttar. Det är inte bara en eller två spelare som gör målen utan det är utspritt över hela laget. Vi har fyra ”lines” som kan prestera.

Mira Jungåker är tvåa i poängligan i VM.

Foto: BILDBYRÃ N

Mira Jungåker tvåa i poängligan

Mira Jungåker ligger tvåa i hela VM:s poängliga efter USA:s Caroline Harvey och har också hyllats både i svensk och internationell media för sina prestationer så här långt.

-- Det har flutit på. Jag har bara försökt göra rätt saker ute på isen. Dessutom har jag ett självförtroende som jag har byggt upp under försäsongen och under början av säsongen i Ohio State och collegeligan där (två mål och totalt 19 poäng på tio matcher). Sedan har jag bara försökt ta med mig det in hit.

-- Samtidigt har jag haft otroligt bra spelare runt om mig här som har tryckt dit puckarna. Hade dom inte gjort målen skulle jag inte fått några assist. Mycket cred till dom jag har runt om mig som är otroligt duktiga.



Om några timmar väntar kvartsfinal mot Schweiz, en match Mira Jungåker ser fram mycket emot.

-- Jag känner en otrolig revanschlust sedan OS. Det vet jag att hela laget känner. Nästan att jag känner mig taggar redan nu (läs: igår) att visa att vi förtjänade den där bronspengen fast vi inte drog det längsta strået i den matchen.

Så ska Sverige slå Schweiz

Ni vann mot Schweiz i Lidl Hockey Games för ett par veckor sedan, betyder det någonting inför den här matchen?

-- Ja, klart det gör. Man bygger ändå ett självförtroende, att vi kan slå Schweiz. Jag tycker att vi gjorde ett bra genrep i turneringen innan VM. Sedan har vi byggt vidare på det självförtroendet vi byggde upp under tre matcherna vi hade där.

-- Klart det betyder mycket, men samtidigt kan vi förvänta oss ett annat Schweiz i den här matchen. Dom kommer nog vara mer påslagna.

Sverige behöver få stopp på Alina Müller.

Foto: BILDBYRÃ N

Vad blir nyckeln om ni ska slå Schweiz?

-- Vi vet att Schweiz har en av världens bästa forward i Alina Müller. Att stänga ner henne tror jag blir otroligt viktigt. Inte ge henne den tid och yta hon vill ha.

-- Även att få trafik på kassen tror jag kommer bli otroligt viktigt för Schweiz har duktiga målvakter.

-- Utöver det, inte så mycket fokus på Schweiz utan i stället ha fokus på det vi gör riktigt bra. Spelar vi vår bästa hockey är det ingen tvekan att vi kommer vinna.