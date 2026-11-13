BIK Karlskogas sportchef Torsten Yngvesson hyllas av Mike Helber i ALl In Hockey. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

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Se hyllningen till Torsten Yngvesson i videospelaren ovan!

2012 tillträdde Torsten Yngvesson som sportchef för BIK Karlskoga. När säsongen 2026/27 avslutas i vår – 15 år senare – kommer han att lämna posten .

I podcasten All In Hockey hyllar Mike Helber och Uffe Bodin eldsjälens arbete i en förening med relativt sett små ekonomiska resurser som nästan alltid tillhört toppskiktet av Hockeyallsvenskan.

– Vi tippar alltid BIK Karlskoga högt – och det är Torsten Yngvessons verk, säger Helber. Det här laget har alltid varit konkurrenskraftigt tack vare hans tjurighet, hans snålhet och förmåga att ge spelare chansen att växa.

Han drar paralleller med en annan stark ledargestalt inom svensk hockey som gjorde under med en liten klubb. Men undrar också hur BIK Karlskoga ska lyckas fylla tomrummet efter Yngvesson.

Jämför Torsten Yngvesson med Jan Simons

– Jan Simons var den ledare som ledde Mora IK till SHL och när han inte längre finns med oss längre har Mora jätte, jätteproblem. Nu är jag orolig för Karlskoga! För mig är Torsten Yngvesson den där stabiliteten (som Simons var för Mora), han är blocket man bygger runt, personen som står för Karlskoga långsiktigt. Nu när han försvinner, vad händer då med klubben? Uppdraget att rekrytera en person efter Torsten Yngvesson – Wow! – den är tuff!

– Det är en profil och ledare som vi måste hylla i den gamla, svenska traditionella föreningsmodellen. Han förtjänar det!

Karlskoga får besök av serieledande AIK Hockey i kväll och är på uppåtgående efter tre raka vinster, 4–2 mot Mora borta nu senast. Det här kan bli en match som visar om de numera sjundeplacerade värmlänningarna kan fortsätta att blicka uppåt i tabellen.

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.