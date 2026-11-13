Tangerar sin gamle tränare och mentors klubbrekord

Mark Scheifele firar ett av sina bägge mot Dallas Stars i Winnipeg Jets 8–3-seger. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Mark Scheifele är tillbaka i toppen av Winnipeg Jets poängliga genom tiderna. Med två mål och en assist i torsdagens övertygande 8–3-seger mot Dallas Stars nådde han 929 poäng i klubben och tangerade därmed Dale Hawerchuks klubbrekord.

Scheifele gjorde båda sina mål i den andra perioden. Det första kom drygt sju minuter in i perioden och fullbordade Winnipegs upphämtning efter att laget hamnat i ett 0–2-underläge.

Med mindre än två minuter kvar av perioden slog han till igen. Den gången i numerärt överläge, med ett mål som gav Jets ledningen med 4–3 och sedermera blev matchavgörande.

Den 929:e poängen kom sedan tidigt i den tredje perioden. Scheifele spelade fram Gabriel Vilardi bakom motståndarmålet, som i sin tur hittade Kyle Connor i tekningscirkeln. Connor avslutade från snäv vinkel och gjorde 6–3 för Winnipeg.

Nästan identiska poängrader

Med sina tre poäng är Scheifele uppe på 929 poäng i Winnipeg Jets historia, lika många som Dale Hawerchuk producerade under sin tid i klubben.

Hawerchuk behövde dock betydligt färre matcher för att nå milstolpen. Han nådde 929 poäng på bara 712 matcher. Hans sista match i Winnipegtröjan blev dessutom poänglös, innan han trejdades till Buffalo Sabres 1990.

De båda spelarna har anmärkningsvärt nog nästan identiska poängrader. Scheifele står på 378 mål och 551 assist, medan Hawerchuk noterades för 379 mål och 550 assist.

Scheifele hade faktiskt redan klubbrekordet innan NHL:s historiska justering av Winnipeg Jets statistik. Fram till sommaren 2026 räknades endast klubbens tid som Atlanta Thrashers (1999–2011) och den nuvarande upplagan av Winnipeg Jets in i statistiken.

Efter att Arizona Coyotes avvecklades som NHL-organisation och dess tillgångar flyttades till Utah beslutade NHL att även införliva statistiken från den ursprungliga Winnipeg Jets-organisationen. Den klubben spelade i WHA mellan 1972 och 1979 och i NHL mellan 1979 och 1996, innan den flyttade till Phoenix.

Tidigare var Blake Wheeler klubbens poängkung med 812 poäng, innan Scheifele passerade honom under förra säsongen.

Hawerchuk hjälpte Scheifele i karriären

Att tangera just Hawerchuks rekord lär ha känts extra speciellt för Scheifele. De båda har nämligen en historia tillsammans även utanför NHL.Innan Scheifele tog steget till NHL spelade han tre säsonger för Barrie Colts i OHL. Där hade han Hawerchuk som tränare.

Hawerchuk, som avled efter cancersjukdom 2020, spelade dessutom en viktig roll i att få Scheifele att välja Barrie Colts framför ett erbjudande om ett idrottsstipendium till ett universitet i Ivy League.

Nu delar de alltså platsen som Winnipeg Jets främsta poängproducenter genom tiderna. Scheifele får chansen att bli ensam rekordhållare igen på lördag, när Winnipeg gästar Chicago Blackhawks.