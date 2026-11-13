Stjärnan tillbaka – efter skräckskadan: "Känns bra"

Patrik Puistola har tagit sig tillbaka efter skadan han ådrog sig i oktober.

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GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Frölundas stjärnvärvning Patrik Puistola skadades för drygt en månad sedan när han fick en puck på pungen. Efter en operation och några veckors rehab var det under torsdagen dags för finländarens comeback.

Utöver en comeback var det även dags för SHL-omstarten efter landslagsuppehållet. Puistola passade då på att göra ett assist i gårdagens match mot Malmö .

– Kul såklart att spela igen. Det var ett tag sedan jag spelade senast. Kul att få vara med igen, säger Puistola till hockeysverige.se.

Hur tycker du att det gick i matchen?

– Jag tycker vi kommer in i det bra. Tycker första perioden är våran sen andra är lite mer Malmös. Vi spelar inte så bra fem man ihop, har svårt att komma ut ur vår egen zon. Och sen tycker jag vi ändå gör en stark sista period.

Kommit in i det snabbt: "Har fått träna ett tag"

Puistola opererades i Umeå efter skräckskadan i matchen mot Björklöven. Vägen tillbaka till spel verkar dock ha gått utan några större problem.

– Det har gått bra. Det kändes bra tycker jag. Såklart finns det säkert smådetaljer i spelet som vi kan förbättra men i stora delar tycker jag ändå det är rätt bra, säger Puistola själv.

Hur känns det fysiskt, är du på topp igen?

– Ja, det känns bra. Man har fått träna ett tag så det känns bra i kroppen.

Efter sina nio spelade matcher ligger Puistola på fem gjorda poäng. Nu när han är tillbaka i spel igen hoppas spetsspelaren kunna leverera framåt. Där får Puistola chansen redan på lördag när Frölunda åker ner till Ängelholm för att möta Rögle.