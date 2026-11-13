Daniel Brodin avslutar karriären 36 år gammal.

Förra årets mest värdefulla spelare i HockeyAllsvenskans slutspel Daniel Brodin har varit klubblös under inledningen av denna säsongen. Det blev klart redan i augusti att han inte skulle bli kvar i IF Björklöven efter kvalificeringen till SHL, men har tränat på under hösten ifall något intressant erbjudande skulle dyka upp.

Nu har han och hans agent sluta leta efter en klubb att gå till. 36-åringen meddelar till Expressen att sista matchen är spelad och att han tagit beslutet att avsluta karriären.

– Jag känner mig färdig med min ishockeykarriär som spelare och är ganska nöjd. Jag är stolt över det jag har fått vara med om, det jag gjort, säger han.

Lång meritlista

Draftad av Toronto Maple Leafs 2010, vunnit HockeyAllsvenskan finalen två år i rad, vunnit den finska ligan och matcher i Tre Kronor tröjan. Meritlistan är lång för hans karriär, men det som Brodin utmärker sig mest för är Djurgårdshjärtat. 596 matcher i Djurgårdens IF Hockey blev det och han fick även avsluta med att ta "sin klubb" upp till den högsta serien.

– Jag har bra känslor när jag tänker tillbaka. Man spolar nästan tillbaka och tänker igenom alla år. Höjdpunkter, alla man träffat, allt roligt man fått vara med om, säger Brodin.

Hyllas av både Djurgården och Björklöven

Djurgården kunde inte erbjuda honom speltid förra säsongen och blev därför efter 24 matcher utlånad till Björklöven för att hjälpa de ta klivet till SHL. Björklövens sportchef har tidigare sagt att de är få spelare som satt så stort avtryck på honom som Brodin gjorde, på så kort tid.

Brodin ska hyllas imorgon i Visionite Arena och sedan tackas av hos Djurgården i januari. Framtiden är oklart om det blir jobb eller att sätta sig i skolbänken. En roll i Djurgården hade heller inte varit omöjlig och han stänger inte den dörren för framtiden.

– Det är ingenting på gång, haha! Det hade så klart varit kul i rätt roll för mig.