Står utan jobb – igen: ”Jag fick blodad tand”

Lillehammer-jobbet blev en comeback för Johan Åkerman mer än två år efter sparkningen i HV71. Nu ger 53-åringen svar kring framtiden.

– Jag känner att jag fick blodad tand till att driva något eget, berättar den arbetslöse tränaren.

Johan Åkerman står utan jobb efter året i Lillehammer.

När Johan Åkerman återvände till HV71, 2022, var det som tidigare guldhjälte. Men endast sju månader senare fick han sparken. ”Vad kunde jag ha gjort annorlunda?”, frågade sig den assisterande tränaren efter klubbens förklaring om att staben var ”för lika varandra”. Och därefter försvann han från hockeybåsen i mer än två år.

Nu står den 53-årige stockholmaren återigen utan ett jobb – efter sin comeback.

– Dialogen har väl pågått ett längre tag. Lillehammer själva försöker få ordning på ekonomin och jag försöker få ordning på vad nästa steg skulle vara för klubben. Där synkade det inte riktigt och då blev det ett avslut, berättar Åkerman när hockeysverige.se når honom.

Orden kommer bara dagar efter avskedet kommunicerats, och följer Åkermans första hockeyjobb efter tiden i HV. Ett jobb i det norska laget som endast höll i en säsong, och avslutades med skriverier om konkurshot.

– Det är klart att man alltid vill ha ett lite bättre lag och någon bättre spelare. Om man hade fått välja så hade man inte gått till fyndhörnan hela tiden, utan mer valt från en hylla ovanför, säger klubbens senaste huvudtränare om situationen där Lillehammer dragits med ekonomiska problem en längre tid.

Johan Åkerman om framtiden: ”Fick blodad tand”

Med Örjan Lindmark som assisterande, och en snittålder på 23.93, slutade Lillehammer åtta och åkte ut i en kvartsfinal. Samma öde man mött de fyra föregående åren.

– Jag brinner ju verkligen för hockeyn. Det är jättekul att få jobba med ett ungt och utvecklingsbart lag. Där träffade jag verkligen rätt med de förutsättningarna. Att driva headcoach-delen var roligt. Jag fick blodad tand där, så vi får se vad som händer framåt, säger Åkerman om hur han trivdes.

– Jag gillar att jobba med ett ungt lag. För att man ska ge dem chansen så behöver de ha någon att se upp till. Det var kanske där vi inte lyckades helt, med att få till folk som skulle hjälpa de unga spelarna att ta nästa steg, tillägger han.

Det som återstår är endast frågan: Vad händer nu?

– Jag letar väl mer efter ett projekt. Jag är inte i den positionen där jag kan välja ett lag från övre hyllan. Så jag är väl lite i fyndhörnan och letar jag också. Men jag känner att jag fick blodad tand till att driva något eget i alla fall. Att kunna driva en bra träningsvardag för laget och utveckla spelare. Jag får väl sitta i väntobåset och se vad som händer framöver, om det dyker upp någonting, säger 53-åringen.

Den tidigare VM-backen avslutade sin karriär utomlands. Han har även fortsatt på det spåret efter avskedet i Linköping 2021, bortsett från HV-jobbet.

– Ska man ändå inte kunna bo hemma så är det väl betydligt lättare, säger han om att jobba utomlands och förklarar.

– Då spelar det inte så stor roll var man bor. Alla klubbar med resevstånd hemma i Sverige har jag väl egentligen betat av. Och om man ändå åka iväg någonstans så kan man lika väl åka utomlands.

