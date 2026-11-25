IIHF har en sista chans med den schweiziska federala domstolen.

Foto: Mathilda Ahlberg / Bildbyrån.

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Sedan CAS beslutade att Ryssland ska välkomnas in i IIHF-värmen igen har förbundet försökt att kämpa emot. De överklagade beslutet direkt till CAS, som däremot valde att ge avslag. Bland annat för att överklagan kom försent efter beslutet.

Nu ger IIHF det en sista chans för att få beslutet upprivet.

De har nämligen vänt sig till den schweiziska federala domstolen. Det är den högsta instansen för den här frågan och sista chansen att på juridiska grunder fortsatt kunna utesluta Ryssland. Domstolen kan inte pröva själva sakfrågan, att Rysslands deltagande i internationella turnering skulle innebära en säkerhetsrisk. Det de däremot kan pröva är bristen på opartiskhet och jäv.

Det är också det IIHF trycker på i sin anmälan:

"Beslutet grundar sig på farhågor kring oberoendet och opartiskheten hos två av de tre skiljedomarna i CAS-panelen, särskilt efter uppgifter som nyligen kommit fram om potentiella kopplingar mellan de två skiljedomarna och Ryssland," skriver de i ett pressmeddelande.

CAS anklagas för korruption

Bakgrunden till anklagelserna om opartiskhet inom CAS är att två av tre ledamöter hade besökt Ryssland innan beslutet kom. Samtidigt ska den ena ledamoten också ha fått resan till Moskva betald av en rysk advokatbyrå . Den andra ska också ha kopplingar till andra ryska idrottsförbund.

I nuläget finns det dock inga bevis som antyder att det skulle handla om korruption inom CAS.

Det återstår nu att se hur den schweiziska federala domstolen bedömer dessa kopplingar.

Ryssland kommer inte att få spela i Junior-VM men kommer kunna tvinga sig in i Hockey-VM och de internationella turneringarna som spelas 2027 om inte beslutet rivs upp.