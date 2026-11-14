IIHF överklagar CAS-beslutet – efter uppgifter om Rysslandskopplingar

Rysslands vara eller icke vara fortsätter vara en snackis. Foto: Bildbyrån/IIHF

Det har knappast undgått någon att den internationella skiljedomstolen CAS beslutade att öppna dörren för Rysslands återkomst till internationell ishockey. Redan vid Junior-VM om drygt en månad kan landet vara tillbaka.

Efter att beslutet blivit känt har det dock framkommit att två av tre ledamöter i CAS-panelen besökt Ryssland innan beslutet fattades att landet ska tillåtas delta i VM .

Det gäller panelens italienske ordförande Giulio Palermo, som ska ha deltagit i den ryska internationella skiljedomskongressen i Moskva den 22 september i år. Dessutom besökte panelens egyptiske ledamot Ismail Selim kongressen i Moskva i maj förra året. Hans resa ska dessutom ha finansierats av en rysk advokatbyrå, enligt Inside Paradeplatz.

CAS-panelens oberoende ifrågasätts

Utöver det har det i dagarna också kommit uppgifter som säger att företrädare för advokatbyrån Curtis, som i sin tur företräder Ryska ishockeyförbundet (RIHF), också närvarade vid evenemanget där CAS-domarna också deltog, på ett lyxhotell i Moskva. Tidigare nämnda Giulio Palermo har också band till den rysk-kopplade International Boxing Association. Även detta enligt Inside Paradeplatz.

Det gör att det internationella ishockeyförbundet, IIHF, nu agerar. Enligt TSN:s Gord Miller har IIHF nu överklagat CAS beslut att välkomna Ryssland tillbaka till värmen, med motiveringen att de som fattat beslutet inte varit öppna med sina affärskopplingar till Ryssland. Det skriver Miller på sociala medier-plattformen Threads.

Det finns i nuläget dock inga konkreta uppgifter på att någon form av korruption faktiskt ägt rum.