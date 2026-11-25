Robin Kovács om tunga formen i SHL.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

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Efter en stark inledning har nykomlingen IF Björklöven svajat betänkligt i sina prestationer. I den senaste omgången studsade laget trots allt tillbaka och tog, efter åtta raka förluster, en övertidsseger mot Linköping HC.

En av Björklövens nyförvärv, som är tänkt som en bärande spelare, är Robin Kovács. Just nu ligger han tvåa i lagets poängliga efter Fredrik Forsberg. Den 30-åriga fyrabarnspappan från Hägersten i södra Stockholm trivs också så här långt med att bo i Umeå.

– Tiden här har varit bra. Vi kom in i det ganska fort, men det var lite tidspress att hitta boende innan skolorna började, säger Robin Kovács till hockeysverige.se och fortsätter: – Vi löste allting till slut och, som jag sa, har hela familjen kommit in i allt bra.

Som fyrabarnsfar, hur ser dagarna ut för dig?

– Det är full rulle. Jag ska hinna träna själv och äta lunch för att sedan åka och hämta barn på skola och förskola och åka på olika träningar. Det är kul och jag gillar det – att få vara igång hela dagarna.

"Var sjukt effektiva i början"

Robin Kovács tycker dessutom att hockeyintresset i stan är stort.

– Jag skulle säga att det är jättestort. Framför allt nu när Björklöven inte har varit uppe på 25 år. Då märker man på alla fans och allting hur taggade folk är på den här säsongen och på alla matcher som är, vilket är kul att se.

Det blir också en del hockeysnack när han är ute på stan för att handla.

– Ja, så är det. Jag springer på folk dagligen. Även fast det kanske har varit en tyngre period med matcher är folk positiva, och det är mest att man är glada över att vi är i SHL.

Björklöven flög fram i början av SHL.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Björklöven inledde comebacken på ett mycket fint sätt.

– Vi började jättebra. Ska jag vara helt ärlig var vi sjukt effektiva i början av säsongen. Vi gjorde mål på de lägen vi fick. Det var egentligen anledningen till att vi kunde vinna några matcher i början.

Robin Kovacs om Björklövens tuffa form

Sedan följde åtta raka förluster innan vinsten i den senaste omgången mot Linköping.

– Det var lite att verkligheten kom ikapp oss. Vi var inte lika effektiva. Jag ska inte säga att vi blev bekväma, men när vi vann våra matcher i början kanske vi tyckte att vi var lite bättre än vi är.

– Vi fick också den här käftsmällen mot Skellefteå hemma där vi förlorade med 8–1. Där skulle jag säga att vi var på botten. Efter det, även om vi förlorade, tycker jag att vi har blivit bättre och bättre för varje match som har gått och tagit kliv sedan den matchen. Sedan tycker jag att vi i de senaste två, tre matcherna har varit bra.

Vad betydde det för gruppen att få med sig tre poäng i den senaste matchen?

– Klart att vi vill vinna och ta så många poäng som möjligt. Jag tror att det betydde mycket för gruppen – hur vi kom ut till matchen och avslutade den, och framför allt vår tredje period – att vi såg att vi är ett bra lag när vi verkligen gör det vi ska. Sedan gäller det att göra så fullt ut varje dag.

– Det är någonstans dit vi behöver hitta för att vinna matcher, att komma till jobbet varje dag.

Vad upplever du är styrkan i gruppen?

– Vi är en tajt och bra grupp. Vi är positiva men också jäkligt ärliga mot varandra. När vi tycker att något är dåligt lyfter vi det.

– Jag skulle säga att just gruppen är otroligt stark och har en hunger efter att vinna mer.

"Då blev mitt jobb svårare"

Du är ny i den här gruppen, vad skulle du säga att din roll är vid sidan av isen?

– Även fast jag inte är kapten eller någonting ser jag mig ändå som en ledande spelare. Jag har mycket erfarenhet från olika ligor och har varit i SHL under många år, så jag försöker bidra med mitt och det jag vet krävs för att vara i den här ligan.

Robin Kovacs.

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån.

Så här långt har Robin Kovács svarat för sju mål och totalt nio poäng på 18 matcher.

– Min prestation har varit lite som lagets. Lite upp och ner. Jag tycker att jag började säsongen otroligt bra, men successivt när vi började dippa med laget fick vi inte spela så mycket med puck. Då blev också mitt jobb lite svårare.

– De senaste tre, fyra matcherna har jag försökt hitta tillbaka till mitt spel och tycker att jag har varit mycket bättre mot slutet.

Har ni en grupp som borde klara av att hålla Björklöven kvar i SHL, eller kan du se att ni måste stärka upp laget?

– Det kanske inte är min uppgift att svara på det, men jag tycker att vi har ett bra lag och gubbar för att klara oss kvar.

– Sedan är det, som jag var inne på, att vi behöver komma till jobbet 100 procent varje dag för att det ska gå hem. Vi har inte riktigt råd att ta en dag ledigt, avslutar Robin Kovács.