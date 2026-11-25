Filip Hållander utgick skadad efter en period i nattens match mot Vegas Golden Knights.

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Filip Hållander har gjort ett mål för sitt Edmonton Oilers sedan han blev trejdad från Pittsburgh Penguins. Inatt var det Vegas Golden Knights som stod för motståndet och efter bara tre minuter och sex sekunders speltid i den första perioden, utgick den svenska forwarden skadad. Enligt Edmonton ska det röra sig om en underkroppsskada.

– Det var inte bra nyheter, sa huvudtränare Mike Babcock till NHL.

Matchen slutade 5-3 till Vegas som toppar Pacific divisionen tillsammans med just Edmonton.

Var borta förra säsongen

Hållander var borta större delen av förra säsongen på grund av en blodpropp han hade i benet. När han var tillbaka denna säsongen gjorde han två matcher för Pittsburgh, där han gjorde ett mål och två assister i samma match, innan han blev trejdad vidare till Kanada och Edmonton. Han gick poänglös 13 matcher innan han gjorde sitt första mål för Edmonton i måndags mot St Louis Blues. Då startade han i en kedja tillsammans med Connor McDavid.