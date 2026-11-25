Vilmer Salén Forsberg hyllas i Nordamerika.

Foto: Bildbyrån & skärmdump.

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Förra veckan pekades Vilmer Salén Forsberg ut som det hetaste målvaktslöftet inför NHL-draften 2027. Där pekades 17-åringen ut som ett potentiellt förstarunda-val. SSK-produkten flyttade till Kanada inför den här säsongen och lämnade då för första gången sin moderklubb.

Där har det omgående blivit succé och den 197 centimeter långa målvakten har fått stora lovord för sitt spel.

Nu prisas svensken även av OHL. Efter tre fina matcher förra veckan har han blivit utsedd till veckans målvakt i ligan.

Vilmer Salén Forsberg prisas av OHL

Vilmer Salén Forsberg startade förra veckan två matcher och vann båda, med en räddningsprocent på 92,4. Han hoppade även in i 4–0-förlusten mot Peterborough Petes förra torsdagen och släppte då in ett mål på 20 skott under 35 minuter på isen.

Till nästa år är han högaktuell för Junior-VM och i vår väntas talangen vara en nyckelspelare för Sverige i U18-VM. Under hösten spelade han Hlinka/Gretzky Cup och var ett utropstecken i en annars tung svensk turnering.