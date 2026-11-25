Nicolas Novak och Gabriel Wsol.

Foto: Martin Jansson & Bildbyrån.

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Den ena är ett 15-årigt underbarn som hela Europa pratar om. Den andre är ett löfte som går i David Pastrnaks fotspår.

I veckans avsnitt är Framtidens stjärnor i Scaniarinken för att träffa Södertäljes nya succéduo Gabriel Wsol och Nicolas Novák, två av U18-seriens mest dominanta talanger. Via Polen och Tjeckien har deras resor korsats tidigare, men nu är de på samma sida, som radarparet i SSK som för tankarna tillbaka till tiden då William Nylander och David Pastrnak tog klubben med storm.

– Allt började i turneringarna som vi spelade mot varandra i fyra, fem år. När vi började spela ihop klickade det bara. Vi passar bra med varandra, berättar Wsol, född 2011.

– Vi har bra kemi i kedjan, med Alvin (Wretling) också, för att vi är olika spelare. Gabriel är en målskytt, jag är en playmaker. Jag kan passa honom och han gör mål. Det är riktigt bra, fortsätter Novák, född 2010.

Wsol står redan på 17 mål, och Novák på 27 assist, men innan de hamnade i samma lag var stämningen en annan.

– Jag hatade honom förut, på isen, säger Novák.

– Vi gillade inte varandra så mycket. Våra lag bråkade oftast när de möttes, men nu är det bra, förklarar Wsol.

Så scoutade SSK fram stortalangerna

Men hur hamnade dessa storlöften i just SSK?

Svaret från ledarna stavas en helt ny strategi bakom kulisserna. För Hockeysverige öppnar nu junioransvarige Dragan Umicevic och U18-tränaren Rasmus Sundgren upp om klubbens omtag i scouting och rekrytering – och vägen tillbaka till tiden då supertalanger på Scaniarinkens is hörde till vanligheterna.

– Jag och Dragan jobbar väldigt tätt, och det började egentligen förra säsongen med att han slängde ut en "tänk om vi hade haft det här". Jag gillar data och analys, så jag började jobba lite på kvällarna och tog fram ett scoutingverktyg. Vi bestämde också förra året att vi ska lägga ner mer tid på scoutingen, och vårt 2010-intag står sig starkt, säger Sundgren.

Som komplement till dataverktyget har man Umicevics kontakter ute i Europa, som i fallet Gabriel Wsol gav ordentlig utdelning.

– Det är ganska många av killarna jag har spelat med som nu sitter i ungefär samma roller som jag gör i SSK, så det började någonstans där. En av dem coachade Gabriel Wsol i Basel. På den vägen tog jag kontakt och så kom vi överens om att han skulle komma hit på en try out. Statistiskt sett såg vi att han ligger i framkant i sin ålder, väldigt hypad.

– Han kom hit, utrustningen försvann på vägen, så vi skramlade ihop lite grejer till honom, klev ut utan tejp på klubban, körde första skills-träningen, och man såg direkt att det här är någonting speciellt. Inget gnäll, ingenting. Det gillar man.

Ett styrkebesked för klubben: "Var jättestort"

Att få in en spelare av den kalibern betyder också mycket för föreningen och möjligheten att locka framtida löften, menar Rasmus Sundgren.

– När vi fick nys om att Gabriel kanske skulle vara aktuell för oss så var det jättestort. Han var redan omtalad innan. För oss som klubb är det jättebra. Södertälje har haft en tidigare historia av att få fram supertalanger i William Nylander, David Pastrnak, Anže Kopitar, och också från andra länder, så jag tror också att det var därför man valde oss, för att vi har en liten historia av det.

Wsol och Novák gästar Framtidens stjärnor

Medverkande: Simon Eld, Martin Jansson, Gabriel Wsol, Nicolas Novák, Rasmus Sundgren & Dragan Umicevic.

00:00 - Programstart

05:10 - Faktaruta med Gabriel Wsol och Nicolas Novák

07:19 - Kemin tillsammans i Södertälje

11:49 - Tränaren Rasmus Sundgren om killarnas säsongsinledning

22:37 - Gabriel Wsol om sin hockeyresa från Polen

30:48 - Nicolas Novák om resan från Pardubice till Södertälje

36:42 - Dragan Umicevic: Så hittade SSK importtalangerna

43:42 - Långsiktiga planen – Reglerna som utmanar

52:46 - Gabriel och Nicolas om nästa steg

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