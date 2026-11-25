Dmytro Timashov återvänder till Schweiz.

Foto: SPP Sport Press Photo

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Dmytro Timashov har gjort 18 poäng på 20 matcher i Slovakien den här säsongen. Nu får svensken chansen i den schweiziska storklubben Lugano, där Tomas Mitell och Stefan Hedlund är tränare. Den svenska tränarduon har en tuff skadesituation med flera nyckelspelare på skadelistan.

Nu blir den svenska forwarden en nödlösning för laget som ligger tia i den schweiziska ligan.

– Med tanke på de långvariga skador som vi har brottats med länge har vi nu nått den punkt där vi måste förstärka truppen. Dmytro har samlat erfarenhet i alla de viktigaste ligorna inom hockeyvärlden, han har viktiga offensiva egenskaper och är mycket motiverad att omedelbart spela i vårt lag, säger general manager Janick Steinmann.

Dmytro Timashov klar för spel i Schweiz

Dmytro Timashov har tidigare spelat för både HC Ajoie och Genève-Servette i Schweiz. I NL har han levererat 29 poäng på 57 matcher. Det här blir hans tredje klubb i ligan efter att ha spelat i Ryssland och Slovakien.

30-åringen har i Sverige spelat för Brynäs IF på seniornivå. På meritlistan finns 45 matcher i NHL och även ett antal säsonger i AHL.