Uppgifter: Besökte Ryssland innan beskedet

Cas gav Ryssland rätt. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Det är den schweziska sajten Inside Paradeplatz som avslöjar att två av tre ledamöter i Cas-panelen besökt Ryssland innan beslutet fattades att landet ska tillåtas delta i VM.

Det ska handla om panelens italienske ordförande Giulio Palermo som ska ha deltagit i den ryska internationella skiljedomskongressen i Moskva den 22 september i år.

Dessutom ska panelens egyptiske ledamot Ismail Selim besökt kongressen i Moskva i maj förra året. Hans resa ska dessutom ha finansierats av en rysk advokatbyrå enligt Inside Paradeplatz.

Uppgifterna kallas "skandalösa"

Sajten rapporterar dessutom att en skiljedomare i Cas, som är anonym, hoppat av sitt uppdrag. Något som lett till misstankar om en eventuell intressekonflikt kring Giulio Palermo.

Flera ifrågasätter nu de två panelmedlemmarna, Palermo och Selim, och deras opartiskhet kring beslutet att låta Ryssland delta i VM. Tjeckiska iSport och finska Iltalehti kallar uppgifterna för "skandalösa".

Den 30 oktober kom beskedet från Cas att man inte godkänner IIHF:s uteslutning av Ryssland.

Rysslands krav på IIHF

Samtidigt kommer Ryssland nu med ett krav till IIHF att utreda övriga länders beslut att bojkotta Ryssland i VM.

– Det ryska ishockeyförbundet är inte helt oerfaret, utan formulerade omedelbart alla sina invändningar skriftligt och vände sig till Internationella ishockeyförbundets disciplinnämnd för att de skulle reda ut saken med både finländarna och svenskarna, sade Rysslands idrottsminister Michail Degtjarjov i tv-kanalen Zvezdas sändning, enligt Sport-express.

