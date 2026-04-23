Lämnar Färjestad – på egen begäran

Färjestad gör en tränar-rockad på SHL-bänken inför 2026/27. Christer Olsson ut, Ole-Kristian Tollefsen in.

– Christer kom till mig efter säsongen och bad om att av familjeskäl få söka andra uppgifter, säger Rickard Wallin.

Tidigare under tordsagen presenterades Mikael Karlberg som ny huvudtränaren för MoDo. Men det blir inte den enda assisterande tränaren som försvinner från Färjestads bås till kommande säsong.

55-årige Christer Olsson meddelas lämna sin roll endast ett år efter ankomsten. Detta av egen önskan.

– Christer kom till mig efter säsongen och bad om att av familjeskäl få söka andra uppgifter. Efter att ha funderat på det ett tag så valde vi att ge honom möjligheten att gå vidare. Det blev lite enklare när vi tycker att vi har ett kompetent alternativ i Ole-Kristian Tollefsen som vi anser är både värd och redo att få chansen. Men som sagt, vi hade från vår sida ingen ambition att bryta med Christer, men om det blir bättre för han och hans familj så vi respekterar vi det och har därför kommit överens om att detta blir bäst för alla parter, säger Rickard Wallin.

Ersättare finns redan i organisationen: Ole-Kristian Tollefsen.

Wallin om Tollefsen: ”En ’up and coming’ coach”

Den tidigare klubbkaptenen tog steget upp i A-laget under säsongen, och blir nu kvar.

– Ole-Kristian hoppade in när han behövdes i vintras. Jobbade som extraresurs, men får nu kliva in och coacha på bänken igen. Han har gjort en bra resa i sin ännu unga coachkarriär. Han har gått igenom juniorsidan hos oss och jobbat med norska landslagen i olika åldrar där han även är en del av VM-staben. Han är en modern coach som har jobbat mycket med unga spelare. Utöver det är han tydlig med vad han vill, både med sig själv och av andra, samtidigt som han är nyfiken på video och analysverktygen. En ”up and coming” coach som är både lugnare och mer taktisk som coach än han var som spelare, säger Rickard Wallin.

Wallin avslutar även med att trycka på att arbetet med att ersätta Karlberg pågår.

– Vi jobbar vidare med att hitta en assisterande som ska komplettera Cam, Tolle, Hansen och Granqvist på ett bra sätt, säger han.