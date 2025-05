Torkan över: ”Kul att Tre Kronor gör mål igen”

Tre Kronor har gjort mål igen – och säkrat en 2–1-seger inför VM.

NHL-stjärnorna klev fram i torsdagens möte med Schweiz i Czech Hockey Games.

– Sam Hallam behöver ha vinster så att Tre Kronor inte blir devalverade, säger Håkan Loob i SVT.

Mika Zibanejad och William Eklund. Foto: SVT (skärmdump).

Med premiären av Hockey-VM en dryg vecka bort klev Tre Kronor in i Czech Hockey Games under torsdagen. Schweiz stod för motståndet i Kloten och NHL-stjärnor som Samuel Ersson, Rasmus Andersson, Leo Carlsson, William Eklund, Mika Zibanejad, med fler, hade fått uppdraget att bryta den svenska måltorkan som hade varat 188 (!) minuter inför nedsläpp.



Knappa åtta minuter senare hade Erssons nolla spräckts och 0–1 var ett faktum.



– Man måste vara beredd. Schweiz på hemmaplan… de blir väldigt inspirerade och får de dessutom 1–0 då kommer de att sälja sig oerhört dyrt. För Sam Hallam som inte direkt haft ett bra ”Track Record” för Tre Kronor i år, behöver ha vinster och visa upp att Tre Kronor inte blir devalverade, säger Håkan Loob i SVT:s sändning.



Sveriges facit har verkligen inte varit bra under säsongen. Som Loob även lyfter har man endast tagit två av 13 möjliga segrar sedan förra årets VM-slutspel, exklusiva 4 Nations Face-Off.



– Det gäller att visa upp sig och göra allt man kan och bidra med det man kan för att visa att man ska vara med. Jag har haft roliga VM och tycker det är jättekul att vara med och spela. Jag njuter varje dag, säger 33-årige Marcus Sörensen till SVT efter första 20.

Torkan över – efter 222 minuter: ”Ketchup-effekt”

I den andra perioden avslutades till slut den långa torkan.



222 minuter efter det sista målet i 2–1-segern mot Finland 17 april fick Mika Zibanejad trycka in 1–1 i powerplay efter en fin pass av Alexander Wennberg. NHL-stjärnan gjorde även ett mål under 4 Nations Face-Off tidigare under säsongen, men hade dessförinnan inte fått jubla i blågult sedan 2018.



– Jag tycker att vi rör pucken väldigt bra och försöker att inte krångla till det för mycket. Det var skönt att vi fick göra mål i powerplay och vända den här matchen, säger Mika till SVT efter 40 spelade.



Målet kom i Sveriges andra powerplay i matchen, men var inte det sista i spelformen i och med ett fem minuter långt straff för boarding-tackling på Gabriel Carlsson.



Dryga två minuters spel senare hade nämligen även William Eklund nätat i numerärt överläge. Den gången framspelad av Leo Carlsson som visade fin kyla genom att inte ta eget avslut utan hitta in till ”Lill-Fimpen” på den farliga ytan.



– Den klassiska ketchup-effekten får visa sig i andra perioden, säger SVT:s Chris Härenstam i sändningen.

”Kul att Tre Kronor gör mål igen”

Den tredje perioden spelades sedan mer eller mindre av, med undantag för Sveriges fjärde powerplay i matchen, men siffrorna stannade på 2–1 till Tre Kronor.



– Man trevade lite grann, men det blev bara bättre och bättre. Framförallt i powerplay blev det riktigt bra. Samuel Ersson är jättebra i mål och jag tycker att backspelet var bra, (Simon) Edvinsson var bra. Jag tycker egentligen alla de här NHL-backarna kom in och stabiliserade upp saker och ting. Kul att Tre Kronor gör mål igen, säger Håkan Loob i SVT.



Efter segern gav sedan även förbundskapten, Sam Hallam, sina tankar.



– Jag tycker att vi växer under matchen, det blir jag glad av säger han i SVT och fortsätter om powerplay-spelet:

– Det är nog viktigt att vi får lite utdelning. De som är där vet att de har ett ansvar att leverera och nu gör dem det direkt. Det bygger såklart en bra känsla för dem. Vi har killar som inte har spelat hockey på två veckor så det är ganska rostigt rent individuellt, men själva arbetsinsatsen, framförallt från samtliga forwards för att få fast pucken, är bra.