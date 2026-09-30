Ödmjuk efter hattricksuccén: "Bara att tacka dom"

Tilde Grillfors berättar om succén i Damkronorna.

Foto: Bildyrån/Montage

Sverige körde över Schweiz och vann med klara 5-0 i inledningsmatchen av Euro Hockey Tour i finska Lahtis. Matchens stora lilla lirare var 18-åriga Tilde Grillfors som till vardags spelar i Brynäs .

– Jag tycker att vi kommer ut bra från första början och gjorde det vi skulle. Få ner puckarna bakom deras mål och jobba därifrån. Forechecken satt och vi hjälpte varandra i defensiv zon, så jag tyckte att vi gjorde det bra under hela matchen, säger Tilde Grillfors till hockeysverige.se och som också, såklart, är nöjd med sin egna prestation.

– Det var ändå helt okej, tycker jag. Kul att puckarna gick in och glad att allt funkade.

Du gjorde tre helt olika mål, ett skott, en retur och ett friläge, vad betyder det för självförtroende att få hänga dit några puckar?

– Såklart att det betyder jättemycket. Sedan kan jag inte göra något utan mina lagkamrater så det är bara att tacka för att dom satte mig i sådana lägen. Nu är det bara fortsätta framåt.

I vad ligger kemin mellan dig och Hanna Thuvik?

– Den är bra. Vi spelar oftast med varandra på hemmaplan och hittade vår kemi där. Båda gillar att hålla i puck, men ändå jobba för att ta tillbaka pucken.

– Sedan är Lina (Ljungblom) väldigt duktig på samma sak, så vi tre kompletterar varandra väldigt bra.

Tilde Grillfors jublar, bland annat tillsammans med kedjekamraterna Lina Ljungblom och Hanna Thuvik.

Foto: Mathilda Schüler/Bildbyrån

Tilde Grillfors om rollen i Tre Kronor Dam

Det här är Tilde Grillfors andra turnering med Damkronorna och hon tycker inte att omställningen till den internationella hockeyn har varit speciellt svår.

– Det har varit att spela mitt spel och använda det jag är bra på. Egentligen är det annars inte så stor omställning utan mer att tänka på att det är viktiga matcher och mycket som står på spel. Sedan också att vara med på att det är en hög nivå och att det går fort där ute.

Hur ser du på din roll i landslaget?

– Jag tycker den är jättebra och kul att jag fått den roll jag fått. Jag är bara tacksam att få vara här och en del av Sverige.

Du är inne på din tredje säsong i Brynäs, vad har du utvecklat mest sedan du kom dit 2024?

– Jag har utvecklats på alla plan. Allt utanför och på planen. Byggt upp ett självförtroende och att fått spela mycket. Det har betytt väldigt mycket och att jag fått förtroende där också.

Ny match på fredag mot Tjeckien, hur snabbt släpper du den här matchen och blickar fram emot nästa?

– Nu ska jag njuta av den här lite. Sedan är det bara att ladda inför nästa, avslutar Tilde Grillfors.