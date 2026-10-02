NHL-panelen: "Han kan förändra maktbalansen"

NHL är i gång och intresset är väldigt stort här i Sverige. Inte minst eftersom vi har drygt 80 spelare med från start i de olika lagen. Men vilka förväntningar ska vi ha på årets säsong?

Hockeysverige.se satte ihop en ”full house” med Mattias Norström, Erik Granqvist, Johan Garpenlöv, Uffe Bodin och Måns Karlsson för att få höra vilka förväntningar de har på säsongen.

Vad tror ni kommer bli NHL:s stora snackis den här säsongen?

Johan Garpenlöv:

– För mig kommer det vara Mike Babcock i Edmonton Oilers. Jag tror att det kommer bli en snackis under säsongen. Han kommer vara påpassad från alla håll. Där tror jag fokus kommer ligga från start i alla fall.



Erik Granqvist:

– Connor Hellebuyck framtid. Den trefaldige Vezina-vinnaren och OS-guldmedaljören har begärt att bli trejdad. En målvakt av hans kaliber kan förändra maktbalansen i jakten på Stanley Cup. Vart han hamnar – och om han blir den sista pusselbiten i ett mästarlag – tror jag blir en följetong genom säsongen.



Mattias Norström:

– Gavin Mckenna, kommer han att frälsa Toronto Maple Leafs ?



Uffe Bodin:

– Det finns en hel del att ta på, men det är svårt att blunda för vissa spelares framtid. Vad händer med Dylan Larkin i Detroit Red Wings? Vad får Connor Hellebuycks beslut att strejka sig bort från Winnipeg Jets att få för konsekvenser? Och blir Quinn Hughes kvar i Minnesota Wild? Åtminstone här i början av säsongen kommer de här spelarna att vara i fokus.



Måns Karlsson:

– Quinn Hughes vara eller icke vara i Minnesota kommer vara en följetong under säsongen. Han har utgående kontrakt och Minnesota vill förstås behålla honom, men frågan är om inte han vill bli free agent och kanske skriva på för det New Jersey Devils där bröderna Jack och Luke redan finns? Blir han kvar i storsatsande Minnesota hela säsongen? Kommer de känna sig tvingade att trejda honom? Skriver han nytt kontrakt? Blir han free agent? Det kommer bli den stora snackisen.

Vem eller vilka svenska spelare tror ni kommer få sitt genombrott?