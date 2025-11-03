Så spelas Finland Hockey Games 2025

Tidigare har turneringen hetat Karjala Cup eller Karjala Tournament. Nu heter den kort och gott ”Finland Hockey Games”. Turneringen spelas mellan 6-9 november. Här är spelschemat och TV-kanaler med mera för Finland Hockey Games 2025.

Tre Kronor under Euro Hockey Tour 2024/2025.

Foto: Bildbyrån.

När spelas Finland Hockey Games 2025?

Turneringen, som är den första Euro Hockey Tour-turneringen säsongen 2025/2026, spelas mellan torsdagen den sjätte och söndagen den nionde november 2025.

Finland Hockey Games spelas i Tammerfors, förutom matchen mellan Sverige och Tjeckien som spelas i Catena Arena i Ängelholm.

Hur spelas Finland Hockey Games 2025?

17:30, torsdag 6 november 2025: Schweiz – Finland

19:00, torsdag 6 november 2025: Sverige – Tjeckien

12:00, lördag 8 november 2025: Sverige – Schweiz

16:00, lördag 8 november 2025: Finland – Tjeckien

12:00, söndag 9 november 2025: Tjeckien – Schweiz

16:00, söndag 9 november 2025: Finland – Sverige

Vilka kanaler sänder Finland Hockey Games 2025 ?

SVT har sändningsrättigheterna. De sänder Sveriges matcher, på SVT 1 eller SVT 2 samt på SVT play.

Vilken är Sveriges trupp i Finland Hockey Games?

Målvakter

Arvid Holm – Rögle

Jacob Johansson – Timrå

Backar

Axel Andersson – Brynäs

Erik Brännström – Lausanne

Gabriel Carlsson – Färjestad

Isac Heens – Frölunda

Tim Heed – Ambri-Piotta

Robert Hägg – Brynäs

Jacob Larsson – SC Rapperswil-Jona Lakers

Joel Persson – Växjö Lakers

Forwards

Rasmus Asplund – Davos

Anton Bengtsson – Rögle

Jacob de la Rose – Fribourg-Gottéron

Christoffer Ehn – Linköping

Jesper Frödén – ZSC Lions

Sebastian Hartmann – Timrå

Isac Hedqvist – Luleå

Fredrik Olofsson – Rögle

Simon Ryfors – Davos

Marcus Sörensen – Fribourg-Gottéron

Marcus Sylvegård – EHC Biel-Bienne

Andreas Wingerli – EV Zug

Linus Johansson – Färjestad

Rickard Hugg – Skellefteå

Vad är Euro Hockey Tour?

Euro Hockey Tour avgörs varje säsong, över fyra olika turneringar. Deltagande länder är Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz. Schweiz ersatte Ryssland i samband med deras invasion av Ukraina 2022. Under pågående NHL-säsong kan endast spelare som till vardags spelar i Europa tas ut till Euro Hockey Tour-turneringarna.

Varje land får arrangera en varsin turnering under året. Utöver att vinna själva turneringen i sig tävlar länderna också om totalsegern i Euro Hockey Tour. Då slår man ihop alla poäng från de fyra turneringarna. 2024/2025 vann Tjeckien på 24 poäng och Tre Kronor slutade sist, på 14.

Sverige vann dock Euro Hockey Tour 2022, 2023 och 2024.

Vad är prispengarna i Euro Hockey Tour?

Segraren i varje turnering får 50 000 euro. Tvåan får 30 000 euro, trean 15 000 euro.

Totalsegraren i Euro Hockey Tour får 75 000 euro utöver de tidigare intjänade pengarna.