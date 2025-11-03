Så spelas Finland Hockey Games 2025
Följ HockeySverige på
Google news
Tidigare har turneringen hetat Karjala Cup eller Karjala Tournament. Nu heter den kort och gott ”Finland Hockey Games”. Turneringen spelas mellan 6-9 november. Här är spelschemat och TV-kanaler med mera för Finland Hockey Games 2025.
När spelas Finland Hockey Games 2025?
Turneringen, som är den första Euro Hockey Tour-turneringen säsongen 2025/2026, spelas mellan torsdagen den sjätte och söndagen den nionde november 2025.
Finland Hockey Games spelas i Tammerfors, förutom matchen mellan Sverige och Tjeckien som spelas i Catena Arena i Ängelholm.
Hur spelas Finland Hockey Games 2025?
17:30, torsdag 6 november 2025: Schweiz – Finland
19:00, torsdag 6 november 2025: Sverige – Tjeckien
12:00, lördag 8 november 2025: Sverige – Schweiz
16:00, lördag 8 november 2025: Finland – Tjeckien
12:00, söndag 9 november 2025: Tjeckien – Schweiz
16:00, söndag 9 november 2025: Finland – Sverige
Vilka kanaler sänder Finland Hockey Games 2025?
SVT har sändningsrättigheterna. De sänder Sveriges matcher, på SVT 1 eller SVT 2 samt på SVT play.
Vilken är Sveriges trupp i Finland Hockey Games?
Målvakter
Arvid Holm – Rögle
Jacob Johansson – Timrå
Backar
Axel Andersson – Brynäs
Erik Brännström – Lausanne
Gabriel Carlsson – Färjestad
Isac Heens – Frölunda
Tim Heed – Ambri-Piotta
Robert Hägg – Brynäs
Jacob Larsson – SC Rapperswil-Jona Lakers
Joel Persson – Växjö Lakers
Forwards
Rasmus Asplund – Davos
Anton Bengtsson – Rögle
Jacob de la Rose – Fribourg-Gottéron
Christoffer Ehn – Linköping
Jesper Frödén – ZSC Lions
Sebastian Hartmann – Timrå
Isac Hedqvist – Luleå
Fredrik Olofsson – Rögle
Simon Ryfors – Davos
Marcus Sörensen – Fribourg-Gottéron
Marcus Sylvegård – EHC Biel-Bienne
Andreas Wingerli – EV Zug
Linus Johansson – Färjestad
Rickard Hugg – Skellefteå
Vad är Euro Hockey Tour?
Euro Hockey Tour avgörs varje säsong, över fyra olika turneringar. Deltagande länder är Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz. Schweiz ersatte Ryssland i samband med deras invasion av Ukraina 2022. Under pågående NHL-säsong kan endast spelare som till vardags spelar i Europa tas ut till Euro Hockey Tour-turneringarna.
Varje land får arrangera en varsin turnering under året. Utöver att vinna själva turneringen i sig tävlar länderna också om totalsegern i Euro Hockey Tour. Då slår man ihop alla poäng från de fyra turneringarna. 2024/2025 vann Tjeckien på 24 poäng och Tre Kronor slutade sist, på 14.
Sverige vann dock Euro Hockey Tour 2022, 2023 och 2024.
Vad är prispengarna i Euro Hockey Tour?
Segraren i varje turnering får 50 000 euro. Tvåan får 30 000 euro, trean 15 000 euro.
Totalsegraren i Euro Hockey Tour får 75 000 euro utöver de tidigare intjänade pengarna.
Den här artikeln handlar om: