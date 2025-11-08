Tre Kronor gick på knock mot Schweiz och vann med hela 8-3.

Backstjärnan Erik Brännström hyllas rejält i vinsten.

– Han dominerar fullständigt, säger SVT-experten Håkan Loob.

Erik Brännström hyllas rejält i Tre Kronors vinst mot Schweiz. Foto: Kalle Parkkinen/Bildbyrån

I torsdags inledde Tre Kronor säsongen 2025/26 genom att vinna med 3-1 mot Tjeckien hemma i Ängelholm. Sedan har de rest över till Finland och under lördagen väntade Schweiz i Tammerfors för den andra matchen i Finland Hockey Games.

Sam Hallams mannar chockades tidigt sedan Schweiz tagit ledningen efter fem minuters spel. Tre Kronor reste sig sedan och kunde vända på steken tack vare ett glödhett powerplay. Jacob de la Rose styrde in ett skott av Erik Brännström fick kvitteringen till 1-1. Sedan agerade de la Rose i stället framspelare till Fredrik Olofsson som satte 2-1 för Tre Kronor mot slutet av första perioden.

Erik Brännström hyllas efter showen: ”Helt dominant”

I andra perioden fick Schweiz in en tidig kvittering – men därefter tog Sverige över matchen helt och hållet.

Lagkaptenen Linus Johansson såg till att Tre Kronor återtog sin ledning. Sedan kunde Erik Brännström sätta 4-2 med ett distinkt skott från blålinjen och strax därefter kom även 5-2. Debutanten Isac Hedqvist höll sig framme vid målet och slog in en retur för sitt första mål i Tre Kronor. I slutet av perioden skickade Sverige även in spiken i kistan när Jesper Frödén sköt 6-2 bakom den schweiziske målvakten.

Erik Brännström hade stått för 1+2 under 40 minuters spel och hyllades enormt av SVT:s experter.

– Han dominerar fullständigt. Den syns att det finns en del självförtroende där. Han har ett sådant härligt flyt i spelet. Det är en fröjd att se. Han vågar mycket och det är sådana spelare som man vill se, säger Håkan Loob och får medhåll av kollegan Jonas Andersson:

– Jag gillar verkligen att kolla när han spelar ishockey. Han är helt dominant på isen i dag, säger Andersson.

Tre Kronor krossar Schweiz: ”Bättre på varje position”

I tredje perioden handlade det mest för båda lagen om att spela av matchen. Schweiz snyggade till siffrorna lite med ett sent reduceringsmål och tog sedan ut målvakten i jakten på ytterligare en reducering. Tre Kronor utnyttjade däremot läget och Jesper Frödén stod för sitt andra mål i matchen när han lade in 7-3 i tom kasse. Det blev sedan ännu större segersiffror efter att Simon Ryfors gjort 8-3 med bara 40 sekunder kvar av matchen. Jesper Frödén assisterade fram till Ryfors 8-3-mål och han stod därmed för hela 2+3 i krossen.

– Sverige gör det jättebra och är bättre på varje position. De har en intensitet och det är stor skillnad mellan lagen när Sverige får upp passningstempot, säger SVT-experten Jonas Andersson om vinsten.

Tre Kronor har nu satt sig i en bra position att vinna Finland Hockey Games, och skulle kunna bli segrare redan i dag. Om Tjeckien skulle besegra Finland i eftermiddagens match kommer Sverige att vinna turneringen, oavsett hur det går i morgondagens möte med Finland.

Sverige – Schweiz 8–3 (2-1,4-1,2-1)

Sverige: Jesper Frödén 2, Jacob de la Rose, Fredrik Olofsson, Linus Johansson, Erik Brännström, Isac Hedqvist, Simon Ryfors.

Schweiz: Sven Jung, Sandro Schmid, Simon Knak.

Source: Erik Brännström @ Elite Prospects